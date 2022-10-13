將感謝「畫」為愛！呼籲乳癌患者積極治療

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘怡伶理事長說，化療的過程很辛苦，不過目前藥物治療已經進步許多，不僅有顯著的治療效果，副作用較少的同時，也有相對應的副作用緩解藥物，重要的是要多跟醫護溝通，降低不了解化療所產生的恐懼感，讓他們成為最堅強的戰友。
「半套」降階治療 副作用減輕療效不打折
中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心主任劉良智醫師表示，乳癌是目前女性癌症發生率第一名，每年約14000名新增患者，除了盛行率愈來愈高之外，另外一個趨勢就是年輕化，其中近半數的病人需要接受化療。
「過去傳統乳癌治療因為藥物選擇性不多，加上分類較粗糙，不管是哪種類型患者，都採取同一種治療方式，造成患者對化療充滿恐懼，甚至有患者擔心副作用而放棄治療！」劉良智醫師說，現今乳癌不只分期，也依據乳癌細胞的組織型態分成四種類型，加上藥物發展進步，已讓乳癌治療走向個人化精準醫療趨勢。
而「降階治療」也成為現今醫師用藥的新策略，對於疾病風險較低的患者，以精準醫療取代過去小紅莓和紫杉醇類併用的「全套」治療，針對每個病患的狀況做藥物調整，有些風險較低的乳癌患者，就有機會可以進行無小紅莓的「半套」治療，減輕副作用的影響。劉良智理事長強調，現今紫杉醇類的化療藥物，在臨床應用上不僅癌友副作用感受較小紅莓更低，亦可延長病患存活時間。
醫病也要醫心 將治療荊棘「畫」為正面力量
為響應每年10月乳癌防治月，台灣賽諾菲攜手台灣革瑞蔻癌醫智療藝術學會、台灣年輕病友協會共同發起「畫療醫廊」贈畫活動，邀請專業畫家將癌友化療期間的「感想」、「感受」和「感動」，透過畫筆揮灑成美麗的畫作，鼓勵病友相信醫療團隊，勇於接受治療！台灣賽諾菲行銷暨事業部處長張微圓表示，賽諾菲在台灣癌症治療深耕超過24年，致力研發治療藥物外，不斷傾聽癌友的需求與心聲，也提供多元的衛教資源及臨床上副作用緩解對策，幫助病友安渡化療旅程。期望傳達賽諾菲追尋科學奇蹟，綻放病患生命光采的宗旨。
劉良智醫師同時也是台灣革瑞蔻癌醫智療藝術學會理事長表示，乳癌治療除了改善疾病外，但患者的心理照護也不可忽略，這也是「台灣革瑞蔻癌醫智療藝術學會」以人為本的宗旨。當冷漠的醫療與人文藝術結合，體現了在治療患者的過程中，同時也能顧及患者的心理狀態，就如同本次畫療醫廊贈畫活動，用藝術傳遞心中的愛，進而給予患者無限溫暖。
「生病時大家都會認為自己是最孤單的，但其實妳真的不孤單！」這是潘怡伶理事長在走過荊棘之路後最想對乳癌病友說的話。搭配此次活動，病友們在化療期間的心情都搖身一變成為動人的畫作，作品皆收錄在年輕病友協會網頁中，期望能給癌友更多陪伴與力量。「畫療醫廊」作品網址：https://www.typassn.org/news/1390/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55420
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw