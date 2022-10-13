頭痛到無法上班係金欸！精準醫療助全台200萬人告別偏頭痛

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偏頭痛不只是症狀 更名列全球第2大失能疾病
偏頭痛是一種反覆發生的頭痛，疼痛位置可能出現在中間、後腦等，而不斷變換位置更是常見。陳韋達理事長進一步說明，偏頭痛不只是症狀，更是可能導致失能的重大疾病，根據《全球疾病負擔研究》顯示，偏頭痛為導致失能與殘疾的第2大原因，在 50 歲以下的年輕族群更位居首位。
偏頭痛可透過「54321」口訣作為診斷參考，分別為：頭痛超過5次以上、每次持續4小時以上、3天內會自行緩解、具有至少2項特徵（包括單側、搏動性抽痛、疼痛程度中或重度、日常活動會加劇頭痛），以及合併其中1項症狀（包括噁心或嘔吐、畏光及怕吵等），當頭痛發作時符合以上情形，便可能是偏頭痛。
偏頭痛嚴重影響患者身心健康 甚至造成經濟損失
在台灣，偏頭痛盛行率為9.1%，約有200萬人飽受偏頭痛所苦，陳韋達理事長指出，偏頭痛患者往往是生產力最高的青壯年族群，因此造成的勞動力損失也較大，不僅台灣每年因偏頭痛而請假造成的經濟損失達 46 億元。頻繁偏頭痛可能會導致較高的憂鬱症風險，其中慢性偏頭痛患者有較高機率會合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題。
40多歲的陳小姐，於9年前坐月子期間經常劇烈頭痛，後多次服用止痛藥並未改善，而前往神經內科就診，採以口服藥物治療偏頭痛，然而近年偏頭痛加劇。所幸在醫師建議下，今年初開始採取CGRP單株抗體治療，目前頭痛次數、頻率與疼痛指數皆大幅下降，生活品質、工作表現與身心狀況也獲得改善。
台灣頭痛學會推出治療準則與衛教手冊 醫籲：應積極面對、正確治療
治療偏頭痛從過去的口服藥物，到後來的肉毒桿菌，以及專為偏頭痛設計的CGRP單株抗體藥物。台灣頭痛學會王嚴鋒秘書長表示，偏頭痛治療藥物可分為急性止痛與慢性預防，國內較常見的口服藥物，包含乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥與抗憂鬱劑等，而較常見的預防性注射針劑藥物則有肉毒桿菌素、CGRP單株抗體等，由於這兩類針劑藥物的半衰期較長，可每個月或每 3 個月施打一次，大幅降低患者用藥頻率，為不願意或無法天天吃藥的患者提供了新的選擇。
台灣頭痛學會於今年更新治療準則並發佈衛教手冊，幫助醫病共同對抗偏頭痛，其中衛教手冊選定 100 個偏頭痛門診常見的民眾提問與錯誤認知，以 Q&A 的方式簡潔整理，期望民眾能藉此在最短時間內正確認識偏頭痛，提升就醫效率（完整版衛教手冊電子檔：https://taiwanheadache.org.tw/）。
王嚴鋒秘書長再次呼籲，偏頭痛不只是症狀，更是相當嚴重的失能疾病，透過台灣頭痛學會所提倡的「123口訣」，包含：每週頭痛超過「1」次要看神經內科，止痛藥每週吃超過「2」天恐讓頭痛惡化，預防偏頭痛要靠運動、紓壓、預防性藥物這「3」招，便能及早防治偏頭痛，確實解決頭痛問題，擺脫頭痛之苦。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55431
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