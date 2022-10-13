高齡心臟病患者免鋸胸開刀！　「經導管二尖瓣膜逆流修補術」助攻

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新竹臺大分院心臟血管科李志國醫師說明，此次5例的案例，年齡從60餘歲至91歲的高齡阿公，有心肌梗塞、心衰竭病史，突然喘不過氣，接受心臟超音波及心導管檢查發現重度二尖瓣膜閉鎖不全所導致的心肺衰竭，一度瀕臨插管邊緣，都在該院第一時間組成多專科跨團隊醫療小組，共同研擬最佳的治療方案，選用不需開胸、也不需停止心跳的「經導管二尖瓣膜逆流修補術」，成功修復病患二尖瓣膜，病患多能於術後隔天改善心衰竭及呼吸狀況，不僅不需使用氧氣，也下調藥物劑量，減輕了腎臟的負擔。
跨團隊合作 對症下藥重拾生活品質
新竹臺大分院心臟血管科黃冠智醫師表示，對於複雜的瓣膜性心臟病患， 該院心血管中心會結合心臟內、外科團隊，經以病人為中心的跨團隊合作全面評估後，為病患選擇最佳的治療方式，未來心血管中心會持續拓展心血管急重症服務，協助病患重拾人生與生活品質。
新竹臺大分院 即起提供新術式
新竹臺大分院心臟血管科謝慕揚醫師指出，新竹臺大分院逐年引進高階心臟超音波設備，也不斷精進心臟瓣膜疾病治療的方法與細緻度。不僅心臟外科醫師能執行精細的二尖瓣膜修補手術，也因為3D心臟超音波的成熟，新竹臺大分院可以開始提供「經導管二尖瓣膜逆流修補術」的服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55395
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