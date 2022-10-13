結合世界安寧日　癌症資源中心陪伴癌友向前行

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關懷癌友身心 癌症資源中心全方位支持
為了全方位提供癌友所需的身心關懷，國民健康署從99年起與癌症希望基金會合作，推動全國88家醫院設立「癌症資源中心」（名單連結：https://pse.is/3lqz36），累計服務超過150萬人次，其中約6成為初次罹癌病友，詢問內容的前三名分別為「社會資源」、「正確資訊」及「心理支持」。癌症資源中心另外還有安寧訊息等醫療諮詢、不定期舉辦的營養照護講座、病友分享會、DIY課程及音樂會等活動，加上成立全癌和各癌別的病友支持團體，協助癌友能進一步在病友及社區所提供的服務中，獲得溫暖、關懷與支持，用正面積極的狀態去面對身心之苦。
癌症資源網不限時間與距離 24hr服務不打烊
在疫情期間，為了解決諸多不便，癌症資源中心除了將實體業務，包含假髮租借、諮詢、補助申請、活動等服務轉型為線上辦理，以方便癌友使用，另透過全年無休的台灣癌症資源網（網站連結：https://www.crm.org.tw/），提供個人化推薦的服務，讓癌友及其家人能夠依照癌別、年齡、治療階段及地區，快速透過網路找到自己所在地區能取得的癌症資源，並集結醫院、政府及社會的力量，讓癌友在抗癌路上充滿援助、不再孤單。
國民健康署吳昭軍署長表示，臺灣深厚的人情味，正是推展醫院及社區中，對癌友關懷與支持的最大動力。結合世界安寧日的精神，並因應疫情調整服務方式，持續藉由各種管道，提供治療及照護相關衛教資訊、面對癌症的情緒及心理支持、社會資源諮詢與轉介等支持癌友的3大要素，滿足癌友身、心、社、靈多方面的需求，與癌友們共心共行，一路相挺。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55396
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