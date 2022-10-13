地震後，感覺又有地震？８種人易「假性地震」，4科別醫師詳解！

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地震後，感覺又有地震？８種人易有「假性地震」！
身心科：常見與急性壓力障礙有關。楊聰才身心診所院長楊聰財醫師表示，容易有假性地震的族群，高度敏感、容易受到暗示者就容易出現，和自律神經系統有關。而邊緣系統的杏仁核，和身體發出危險訊號相關，杏仁核較敏感者也容易會有過度警覺的情況，以身體結構來看女性也更為常見。
從心理學來看常見也與急性壓力障礙、創傷後壓力症候群有關，在脫離了可能危及性命的緊急狀態後，急性壓力障礙可能在1個月內出現，1個月後變成為創傷後壓力症候群，使得患者過度緊繃，甚至影響生活。楊聰財醫師表示，像是近日規模較大的地震較多，就有住高樓層的案例診間突然緊張的詢問「地震！？」，但其實當下並沒有真的發生地震。
耳鼻喉科、神經科：常與暈眩息息相關。元景耳鼻喉科神經科診所陳建志醫師也表示，假性地震也與暈眩有高度關聯，大致可分為兩種類型，一是假性暈眩，二是真的暈眩。前者通常在三天內出現並結束，超過三天甚至一個禮拜，就可能是真的有暈眩症，大多與耳石有關，可分兩大類。
若有東西在晃，但沒有天旋地轉，常見是橢圓囊內耳石斑紊亂，算是較輕微的情況。常常感覺在晃、且感到有如乘坐咖啡杯般整個世界都在轉，那麼就很有可能是耳石症，可如耳石脫落症、續發半規管耳石沉積症、解封陳舊性耳石黏著症等，這些都是引起暈眩的常見原因，需經醫師詳細診斷。暈眩多以年紀偏長者、過敏體質者居多，過敏體質者耳石膠常會與常人有所不同、或是生成不良，地震來襲時就容易鬆脫。
也有一種情況是情緒焦慮影響腦部，有些患者本身就有暈眩症，不過一般情況下大腦會壓制暈眩感，正如船員習慣海上活動便不易暈船一般，但當壓力等因素高漲時，抑制作用就有可能消退，使得暈眩感浮現，焦慮再加上暈現感出現，也更容易有更明顯的影響。
值得一提的是，夜晚睡覺時所發生的地震，和白日相比，常會更容易出現假性地震的情況。原因在於睡覺躺平時，耳石橢圓囊位於半規管上方，發生地震時便會垂下、位移進入至半規管內，也就容易感到暈眩。
老人醫學：現代人容易有，與交感神經有關。國泰醫院老人醫學主任黃柏堯醫師也表示，除了容易暈眩者易出現假性地震，平衡功能也與此相關，因此常容易暈車、暈船者，也可能有較高的機率出現假性地震。而容易焦慮、緊張、壓力大、緊繃的族群，因容易影響自律神經的交感神經，也是現代人普遍的健康問題，這類人除了容易暈眩，也常見有亢奮、食慾不振、噁心、想吐、胃部不適等問題，暈眩只是其中一項。同樣的道理，自律神經失調整，也相較容易出現此情況。
假性地震遲遲無法解除怎辦？醫：超過３天盡早檢查。
假性地震感覺並非什麼大問題，卻也讓人相當緊張困擾、甚至影響生活。從心理影響來看，楊聰財醫師建議，若發生後餘悸猶存、驚弓之鳥、不敢睡覺、看到新聞會害怕等，建議前往身心科等相關科別檢查，可透過心理治療、藥物治療等方式治療。台灣是處在地震較為頻繁的板塊交界處，若地震已影響心理，是有盡早治療的必要，以利安穩過日。
若從暈眩來看，陳建志醫師建議，假性地震從地震當下算起三天之內其實都還算正常，但若是超過三天便建議就醫，可至耳鼻喉科、家醫科、內科等。就醫後若一周內都沒有好轉，便建議更進一步檢查，可至專門治療暈眩的醫療院所。而若是3-12小時內出現急性暈眩都未停止，且出現其他症狀，如肢體無力、口齒不清、吞嚥困難等，就建議即刻急診，因為很有可能是腦中風或小中風。
黃柏堯醫師也建議，假性地震發生在年輕族群常見為心理因素，可多休息，約一兩天便會改善。若是年長或本身就容易有暈眩情況者，遲遲沒有改善的話也建議前往檢查，看是否為腦部血管等構造問題，可至腦科檢查。
地震後一直感覺又有地震？醫教簡單４招解除假性地震！
經過醫師檢查，民眾日常可改善的方式，黃柏堯醫師也建議從減壓、放緩生活節奏著手。現代人大多交感神經過盛，容易影響平衡、引起暈眩，日常可透過多喝水、靜坐、腹式呼吸、細嚼慢嚥等方式練習，放緩生活節奏，這些都有助於活化副交感神經，放鬆心情、降低平衡影響、暈眩等，多數都會有明顯改善。平時也可放個裝水的水瓶在桌上，有助辨識是否真的有地震，如此可避免時時處於焦慮的狀態、自己嚇自己。
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