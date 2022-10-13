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憂基因遺傳！女兒肺癌掛心母親　醫籲「１檢查」助早發現

憂基因遺傳！女兒肺癌掛心母親　醫籲「１檢查」助早發現
憂基因遺傳！女兒肺癌掛心母親　醫籲「１檢查」助早發現

健康醫療網

2022-10-13 21:01:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名43歲女性透過低劑量電腦斷層檢查（LDCT），在右下肺葉發現一顆0.7公分的肺結節，為第一期肺癌，擔心基因遺傳，請母親也接受篩檢，正好符合今年7月起衛生福利部開辦肺癌早期偵測計畫的資格。經肺部檢查後並無發現任何惡性腫瘤。

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長輩診斷書不可考　導致不符補助資格

目前國健署提供具肺癌家族史、重度吸菸史的中高齡者等高風險族群，可接受由政府補助每案4000元，每2年1次的低劑量肺部電腦斷層篩檢，但自政策實施以來，接獲許多民眾反應家中確實有肺癌病史的長輩，由於已經離世或歷時已久種種因素，而無法取得其身分證、戶口名簿或診斷證明等佐證資料，明明有家族史卻無法接受補助頗感困擾。

澄清醫院中港院區胸腔外科主治醫師杜承哲表示，早期肺癌無明顯症狀，若有顯著症狀才就醫，往往已是晚期，因此即使沒能受公費補助，健康更為重要，呼籲民眾應定期肺部篩檢，早期發現、早期治療。

LDCT低劑量肺部電腦斷層　可偵測到小於0.3公分病灶

杜承哲主治醫師說明，LDCT低劑量肺部電腦斷層是目前具國際實證，其優點是影像解析度與靈敏度較高，可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，是目前檢測早其肺癌的有效工具，有些患者腫瘤雖然只有1公分，但在低劑量肺部電腦斷層的銳眼下，其惡性特徵非常明顯，就必須盡早手術；也有些患者的腫瘤惡性特徵很低，提早介入並觀察是否有變化，可防生變。

肺部惡性腫瘤危險因子多　出現肺結節應警覺

肺部出現惡性腫瘤的因子有很多，如空氣汙染、抽菸、工作環境、自身基因或家族病史等，而惡性肺腫瘤的前身是肺結節，肺結節的外觀特徵、大小、數量，以及它隨著時間變化的狀態，牽動著生成惡性肺腫瘤的機率；若檢查出肺結節者，亦無需過分擔憂，尋求胸腔外科醫師的建議，提供客製療程規劃，調整生活習慣、飲食，並接受治療與追蹤。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55411

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