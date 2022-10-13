2歲仍不會說話！面對自閉症孩子家長該怎辦？　「WHO-CST」助攻

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新竹臺大分院復健部謝明潔職能治療師說明，治療師們第一次到翔翔家中家訪時，剛進門就聽到按壓聲光玩具的敲打聲及機械音的樂曲，翔翔見到陌生人進到家中，在媽媽提醒下才短暫抬起頭，隨後就在家中跑來跑去，時而站上彈跳床跳動、時而將玩具從盒子中倒出或丟玩具發出聲音，無論媽媽怎麼叫他，或拿玩具、食物吸引他，他仍舊沉浸在自己的世界，最後媽媽抱著翔翔回到客廳沙發區，他開始掙扎；媽媽當時向治療師說著對於翔翔的擔心和照顧上的挫折。
WHO-CST課程 引導家長正向看待孩子
復健部專業團隊多年致力提供自閉症孩童的早期療程，觀察到許多家長就如翔翔的爸媽一樣積極認真幫孩子安排各式早療課程，也很想努力執行治療師的建議，但常因技巧不佳而心灰意冷。WHO-CST的課程重點則在於融入家庭情境及增進家長親職能力，引導家長正向看待孩子和尊重孩子的選擇，從孩子有動機的事物出發，並藉由親子之間共同且持續的活動，協助孩子後續的情緒調節和學習動機。
陪伴發展遲緩孩子 強化家長親職能力與技巧
復健部辜詠文臨床心理師表示，WHO-CST課程核心為教導家長在家中如何促進孩子溝通、互動及遊戲能力的技巧，讓早療自然地融入家庭，其中透過9次實體課程、7次電訪和3次家訪系統化和漸進式的累積相關概念與技巧，透過參與者手冊內容、圖例、實際影片、團體討論和參與者相互演練，讓孩子能在每一次的親子活動中進步，並強化家長親職能力與技巧。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55412
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