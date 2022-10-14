急性骨髓性白血病惡化快又猛　BCL-2標靶藥逆轉困境

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蕭聖諺表示，急性骨髓性白血病（AML）主要症狀為發燒、貧血、出血等，民眾較難直觀聯想到可能為癌症症狀，容易延誤就醫確診，面對突如其來的罹病事實也更難接受。此外，在過去，患者受到電視劇影響，誤以為罹患血癌就會馬上面臨死亡，因此聽到確診急性骨髓性白血病（AML）的資訊會非常害怕，導致部分患者會排斥正規治療，甚至會聽信一些民間偏方。最後因為延誤治療導致癌症惡化，治療難度提升，再次回到醫院時可能只能選擇安寧緩和治療。
標靶藥物配合低劑量化療 平均疾病緩解機率可達近5成
蕭聖諺強調，急性骨髓性白血病（AML）發展非常快，在完全沒有治療狀況下，發病後平均僅有3個月至半年壽命。此外，急性骨髓性白血病（AML）通常須使用高強度化療，但年紀大、有慢性病的患者往往沒有辦法承受副作用，只採用低強度化療延長壽命。但是近5年標靶藥物陸續問世，現在在台灣已經有FLT3與BCL-2抑制劑口服標靶藥可用。其中，可以促進癌細胞凋亡的BCL-2抑制劑口服標靶藥搭配低劑量化療一同使用，可有效提升殲滅癌細胞的成效，讓年長或有共病的急性骨髓性白血病（AML）患者，能夠延長存活，甚至有治癒的機會。
75歲農夫勇敢接受醫師建議 治療2個月病況就能大幅改善
蕭聖諺提到，自己門診中曾有1名75歲男性個案，平時以務農為主，過去因嚴重肺炎住院治療，抽血檢查結果發現異常後，才意外診斷出罹患急性骨髓性白血病（AML）。由於年事已高，難以使用高強度化療，與家屬討論後決定採納低劑量化療合併BCL-2抑制劑口服標靶藥，治療約2個月病況就大幅度改善，後續檢查也確認完全緩解。
蕭聖諺補充，這名個案確診當時，健保尚未給付BCL-2抑制劑口服標靶藥，如今健保署在去(2021)年7月通過給付，讓年紀超過75歲以上長輩，或未滿75歲經檢查有心臟、肝臟、肺臟功能不全民眾，一旦確診急性骨髓性白血病（AML），可以透過健保使用到BCL-2抑制劑口服標靶藥，不但降低民眾的經濟負擔，也提高了治療效果。
正規治療才有機會戰勝病魔 切勿害怕讓癌細胞不斷壯大
蕭聖諺呼籲，在治療藥物與照護品質不斷進步，與健保減輕病患經濟負擔下，即使罹患急性骨髓性白血病（AML），許多病患有機會達到疾病緩解或治癒，後續追蹤期抽血檢查都找不出癌細胞，沒有復發跡象且生活能夠回歸正常，千萬不要因為害怕拒絕接受正規醫療，讓自己錯失黃金治療期，治癒機會大大減低。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55385
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