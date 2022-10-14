輕輕一碰就骨折　醫籲：盡快篩檢骨鬆預防骨折

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中華民國骨質疏鬆症學會今年成立屆滿25週年，過往持續推動骨質疏鬆症的篩檢與治療已有顯著成效。根據健保資料庫統計，女性髖部骨折的發生率，從2008年的350人/每十萬人年降到2015年的不到300/每十萬人年。骨鬆學會今年進一步喊出【骨鬆早篩檢，骨折不出現】的口號，持續以降低骨鬆性骨折發生率為目標，打造樂齡族群的健康生活。
現任骨質疏鬆症學會理事長黃兆山醫師表示: 慢性病除了「三高」還有「一低」，高血壓、高血糖、高血脂、低骨密。呼籲有下列風險的民眾依定要盡早接受骨密度檢查:
一，所有65歲以上的女性或70歲以上的男性。
二，接近停經的女性或50歲以上的男性，且具有危險因子者。所謂的危險因子，包括體重過輕、曾經發生低創傷性骨折(沒有摔很大力就骨折)、有使用會降低骨質密度的藥物(例如類固醇)、有會對骨質造成不良影響的疾病(例如糖尿病、甲狀腺、副甲狀腺疾病、類風溼關節炎等)。
▲中華民國骨質疏鬆症學會黃兆山理事長受訪時提及，學會今年成立屆滿25週年，持續以降低骨鬆性骨折發生率為目標，打造樂齡族群的健康生活。
具骨鬆骨折風險的患者，應該及早接受治療，使用具減少骨折療效之骨質疏鬆藥物，避免第一次骨折後再次發生骨折，且必須依照病人個化風險進行管理、定期追蹤，才能真正防治骨鬆骨折於未然。骨質疏鬆症學會秘書長戴大為醫師發表於2022年Bone期刊，根據本土資料研究，髖部骨折後治療骨質疏鬆，不但可以降低再骨折風險，也能降低整體死亡風險。使用藥物滿一年以上，可以降低4成死亡風險，使用滿3年以上更能降低7成以上的死亡風險。由於整體的健康狀況改善，整體的健保醫療花費也降低了，若台灣七十歲以上髖部骨折的患者都能接受骨質疏鬆治療，則平均每年可節省一億的健保支出。現在的骨鬆治療藥物有長效型針劑的選擇，可以免除經常需要吃藥的麻煩，也大大提升了民眾的服藥方便性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55442
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