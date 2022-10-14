突然情緒淡漠、社交退縮小心大腦生病！長效針劑穩控思覺失調症找回幸福

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留意症狀勇敢就醫 思覺失調症有機會和常人一樣
高雄市立凱旋醫院周煌智院長表示，思覺失調症是一種因為「大腦生病了」，造成思考能力與知覺功能失調的精神疾病，在台灣的病友預估14萬人，盛行率約0.6%。許多人對於思覺失調症有「中邪、發瘋」、無法治療等錯誤觀念和異樣眼光，其實，思覺失調症病友只要透過及早發現和勇敢就醫，有機會跟常人一樣的工作和生活。
高雄市立凱旋醫院社區精神科徐淑婷主任表示，思覺失調症依病程發展可分為：
・發病前：沒有症狀或只有少量症狀。
・潛伏期：症狀以工作和社交能力減退，失眠、多疑、情感淡漠等負性症狀為主。
・活躍期：出現較明顯的正性症狀，如幻覺、妄想、語無倫次、躁動不安、思想紊亂等。
・殘餘症狀期：除了正性和負性症狀加劇，認知和情感功能也會衰退，造成記憶力與判斷力下降、情緒容易焦躁易怒。
提升治療順從保護大腦 有效減少各項風險
思覺失調症每一次發病都會對大腦造成不可逆的損傷。反覆急性發作，不僅病友本身症狀更嚴重，因大腦結構改變引發早發性失智風險增加，失序的行為容易造成家庭與親友關係緊繃和衝突，社會醫療支出也會隨之增加，甚至因病友多在青壯年發病，導致整體生產力受到影響。
只要把握黃金治療期及早介入和持續治療，思覺失調症病友有機會穩定病況，回歸一般的社會生活，開啟新的幸福人生。不過，研究顯示，思覺失調症病友是包括憂鬱症和躁鬱症在內所有重大精神疾病中，就醫和用藥規律性最差的族群，出院半年未按期回診的比例約2成，未規律用藥者高達近6成，且隨著中斷時間越長，病友再急性復發與住院的比例也越高。
如何提升思覺失調症的用藥順從性呢？徐淑婷主任表示，藥物治療如長效針劑、主動社區治療、認知與行為治療等，都是研究證實有效、值得發展的方向。
長效針劑穩控創３贏 共建友善和諧社會
高雄市立凱旋醫院社區精神科鄭塏達醫師表示，思覺失調症治療藥物有口服和針劑兩種，為了提升病友用藥順從性、降低因忘記或故意不吃藥的情況，國際與國內治療指引皆建議優先考慮長效針劑。政府對於長效針劑幫助思覺失調症病友穩控疾病的醫學成果也予以肯定，並且推出「2大利多」：
1、多編列預算逾27億元，鼓勵臨床醫師將長效針劑列為治療思覺失調症等精神病病友的優先選項之一。
2、多獎勵點數予以新增思覺失調症施打長效針劑個案的醫師。
希望可以在長效針劑和社區照護等各種精神醫療資源的結合下，可望締造病友、家庭和社會「3贏」，並且幫助病友「降低4大風險」，包括：4成急診、6成住院、約6成4的半年內再住院，以及4成死亡風險等風險。
凱旋醫院從106年開始架構長照2.0 ABC服務，並發展五個社區預防及延緩模組，以「活得好、活得老、活得快樂」的長照精神來發展精神醫療和照護，是具有長照ABC唯一精神專科醫院。希望未來能朝著連結AI和社區網路進行努力，針對敬老與社會融入相關面向，規劃良好支持性健康和生活環境。
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