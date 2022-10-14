中共二十大將至　邱太三：可能加大促融力道

中共二十大即將召開，國民黨立委孔文吉今（14）日在立法院會總質詢時關注，政府對於中共二十大有何評估及因應，行政院長蘇貞昌答詢時表示，政府會密切關注其影響，陸委會主委邱太三則說，中共會藉由二十大確立習近平與中國共產黨為領導核心，習近平也會將有中國特色的社會主義寫進理念中，而處理台灣的部分會放在較為後面的項目欄，但由於過去促統效果不被台灣人民接受，這次可能會加大「促融」力道。
孔文吉追問，兩岸交流目前幾乎停滯，對於中共二十大陸委會能做什麼因應，以改善兩岸關係，邱太三說，陸委會已經密切關注到兩個面向。第一，雖然習近平穩定連任第三任期，但整個中共是由政治局常委運作，因此這七個常委如何變動，將影響到習近平執行政策的力度與分工；第二，關注習近平整體政策有無很大的改變。
邱太三說，總結來看，這次中共二十大會有兩個確立，確立習近平為領導核心、確立中國共產黨為領導核心，並把習近平新時代有中國特色的社會主義寫進去，而對台總體方略將會在二十大報告，也可以看出未來人事布局、政策走向。
邱太三說，經他初步瞭解，習近平會把處理台灣的部分放在第12或第13較為後面的項目欄裡，並以加大促融力道為主，民進黨執政時以反獨為主，國民黨執政時以促統為主，這次看起來應該是促統，但過去促統效果對台灣人民並不接受，所以可能會促進融合。
最後，邱太三說，陸委會關注對岸整體政策的定調，之後再來看雙方在哪些方面，可以讓兩岸和平穩定、互惠互榮發展。