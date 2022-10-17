2022新竹城市馬拉松落幕！未來持續扎根體育、精進賽事

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖受天候影響，跑者仍奮力完成賽事、各組都跑出相當亮眼的成績，男子超半馬組由黃登顯以01:32:27佳績奪得冠軍，李民泓以 01:35:28居次。女子超半馬的部分則由董家琪以 01:44:19封后，王稚潔以02:01:03奪得第二。女子與男子全馬，分別由楊馥菁、黃文良以03:28:47和02:48:15佳績奪冠；梁蘭麗、柏昊呈以03:30:30和02:51:50居次。
而本次體育扎根所推動的中學競賽女子組，由Cross Country/吳孟臻以00:55:27奪得冠軍、培英國中/劉伊庭00:56:24居次，男子組以采鈺慢跑社/李昀辰00:48:10奪得冠軍、國立關西高中/張峻華 00:52:21居次。
中小學競賽女子組由新竹市富禮國中－謝欣玲以00:26:32奪得冠軍、新竹市富禮國中－陳妍安以 00:26:38居次，男子組以新竹市立三民國中－李家穎以00:24:02奪得冠軍、新竹市立三民國中－鄭友恩以 00:24:11居次。未來，賽事會繼續推廣運動員堅毅不屈的完賽精神，並持續扎根體育，期盼對中小學生的帶來正面的影響與感動。
新竹城市馬拉松除了體育扎根的公益行動，也重視減碳的推動，今年更是朝永續環保的馬拉松賽事邁向一大步，共推出五個大永續賽事作為：一，10萬個無淋膜紙杯，採用可百分之百「紙類回收」的環保紙杯；二，咖啡紗選手衣，跑者與志工們所穿的選手衣都是用「環保咖啡紗」所製作，每一件衣服，都是以3杯咖啡渣加5個寶特瓶所製成的機能運動布料，實踐永續再循環；三，永續再生獎牌，今年的「完賽獎牌」是由新竹在地知名的「春池玻璃」用回收玻璃、手工為所有參賽選手獨家打造；四，電子完賽證書，減少不必要的紙張浪費，選手於完賽後都會收到一張「電子證書」的下載簡訊；五，環保電動計時車，VOLVO揚昇汽車以環保電動車共襄勝舉、支持永續環保的理念。
此外，現場「捐晶片押金」活動，更透過「H2U永悅健康」提供愛心放大券的勸募，得到頗多跑友的迴響。本次體育扎根活動代言人——蔡司台灣總經理章平達，在完成個人超半馬挑戰後，更身體力行，回到會場繼續宣揚體育札根的行動理念。蔡司台灣本身更帶頭捐出全公司參與新竹馬賽事晶片押金，共 21800元，加上當天總共募得 179600元，全數捐贈給新竹市中小學體育促進會，作為照顧弱勢基層運動選手的基金。
筆記網路公司表示，今年雖然天候不佳天候不佳、造成諸多不便，但感謝所有志工夥伴與運動員，用他們包容的心與對運動的熱情，一起支持體育扎根和公益行動。跑者的建議大會將虛心聆聽，需要更加完善之處，會努力做到最好。