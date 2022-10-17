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2022新竹城市馬拉松落幕！未來持續扎根體育、精進賽事

▲新竹市城市馬拉松起跑布條合影。（圖／資料照片）
▲新竹市城市馬拉松起跑布條合影。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-10-17 11:00:00

2022新竹市城市馬拉松10月15日清晨5點半，在110年全國運動會新竹市金牌選手許嘉維代表宣誓後，從南寮運動公園熱情起跑！今年新增學生競賽組，建華、三民及富禮國中等團隊在校長和教練領軍下一同較勁，成為賽事一大特色。現場湧入近萬名跑者與觀眾，於風雨中完成本場賽事，有近 60隊由熱情市民所組成的啦啦隊，也在賽道沿線替選手們加油打氣，成為賽事最熱情的風景。

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▲觀眾為選手加油。（圖／資料照片）
▲觀眾為選手加油。（圖／資料照片）
今年「2022新竹城市馬拉松」最大特點，就是要讓大家同時體驗微笑水岸與竹塹古城的魅力。本次起跑點從南寮親子運動公園出發，進入台 68快速道路，享受奔馳快感，一路跑進新竹市中心，經新竹州廳、新竹火車站，繞行東門圓環的「竹塹城迎曦門」；再轉入嶄新的新竹公園，以及近來吸引跑者「朝聖」的新竹田徑場，進入光復路段後，至千甲的田園風光，接著再進入微笑水岸，伴隨沿岸景觀一路挺進南寮漁港，享受海天一線 17公里海岸風情。

雖受天候影響，跑者仍奮力完成賽事、各組都跑出相當亮眼的成績，男子超半馬組由黃登顯以01:32:27佳績奪得冠軍，李民泓以 01:35:28居次。女子超半馬的部分則由董家琪以 01:44:19封后，王稚潔以02:01:03奪得第二。女子與男子全馬，分別由楊馥菁、黃文良以03:28:47和02:48:15佳績奪冠；梁蘭麗、柏昊呈以03:30:30和02:51:50居次。

▲親子組起跑合影。（圖／資料照片）
▲親子組起跑合影。（圖／資料照片）
而本次體育扎根所推動的中學競賽女子組，由Cross Country/吳孟臻以00:55:27奪得冠軍、培英國中/劉伊庭00:56:24居次，男子組以采鈺慢跑社/李昀辰00:48:10奪得冠軍、國立關西高中/張峻華 00:52:21居次。

中小學競賽女子組由新竹市富禮國中－謝欣玲以00:26:32奪得冠軍、新竹市富禮國中－陳妍安以 00:26:38居次，男子組以新竹市立三民國中－李家穎以00:24:02奪得冠軍、新竹市立三民國中－鄭友恩以 00:24:11居次。未來，賽事會繼續推廣運動員堅毅不屈的完賽精神，並持續扎根體育，期盼對中小學生的帶來正面的影響與感動。

▲親子組起跑！（圖／資料照片）
▲親子組起跑！（圖／資料照片）
新竹城市馬拉松除了體育扎根的公益行動，也重視減碳的推動，今年更是朝永續環保的馬拉松賽事邁向一大步，共推出五個大永續賽事作為：一，10萬個無淋膜紙杯，採用可百分之百「紙類回收」的環保紙杯；二，咖啡紗選手衣，跑者與志工們所穿的選手衣都是用「環保咖啡紗」所製作，每一件衣服，都是以3杯咖啡渣加5個寶特瓶所製成的機能運動布料，實踐永續再循環；三，永續再生獎牌，今年的「完賽獎牌」是由新竹在地知名的「春池玻璃」用回收玻璃、手工為所有參賽選手獨家打造；四，電子完賽證書，減少不必要的紙張浪費，選手於完賽後都會收到一張「電子證書」的下載簡訊；五，環保電動計時車，VOLVO揚昇汽車以環保電動車共襄勝舉、支持永續環保的理念。

此外，現場「捐晶片押金」活動，更透過「H2U永悅健康」提供愛心放大券的勸募，得到頗多跑友的迴響。本次體育扎根活動代言人——蔡司台灣總經理章平達，在完成個人超半馬挑戰後，更身體力行，回到會場繼續宣揚體育札根的行動理念。蔡司台灣本身更帶頭捐出全公司參與新竹馬賽事晶片押金，共 21800元，加上當天總共募得 179600元，全數捐贈給新竹市中小學體育促進會，作為照顧弱勢基層運動選手的基金。

筆記網路公司表示，今年雖然天候不佳天候不佳、造成諸多不便，但感謝所有志工夥伴與運動員，用他們包容的心與對運動的熱情，一起支持體育扎根和公益行動。跑者的建議大會將虛心聆聽，需要更加完善之處，會努力做到最好。

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