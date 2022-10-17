汐止暴雨釀災房價泡湯？專家破「關鍵」：別一竿子打翻船
今年第20號颱風「尼莎」昨（16）日與東北季風形成「共伴效應」，挾帶大量雨彈重創北台灣。其中新北市汐止區「伯爵山莊」昨晚發生土石流災情嚴重，所幸目前無人員傷亡，但透過畫面播送仍讓民眾心慌慌。早年汐止遇到颱風侵襲經常淹水，伯爵山莊過去也曾傳出過災情，這次事件後是否會影響到汐止地區房價？住商機構大家房屋企劃研究室主任郎美囝分析：「確實會有買方因此不想詢問靠山區地段建案。但整體而言對房價影響不會太大。」消基會房屋委員會委員張欣民認為：「這次土石流並不是整個大汐止，若因此影響到全區，鐵定會有屋主抗議。」
根據台灣房屋統計，近幾年來經過政府大力治水後，汐止淹水、土石流情況已經大大改善，加上受惠於大台北地區外溢效應，近10年來房價上漲33.7%。郎美囡分析，汐止這幾年已經算比較少這種大天災了，「即便這次事件發生，對整個大汐止地區（房價）影響不會太大。」不過郎美囡也補充，因為伯爵山莊是靠近山區，山坡地或類似地區的建案確實會受到影響。她舉例：「雖然無人員傷亡，但透過新聞媒體一直放送土石流畫面，不少買方肯定還是會怕怕的，就不會想來問價這些地區。」
不過郎美囡強調：「目前房市已經不像2年前這麼理想，再加上這次事件，伯爵山莊亦或是類似山坡建案的屋主們，未來可能會需要比較大的讓價空間。」而張欣民也認為，單就伯爵山莊事件對整個汐止區衝擊應該不大，「但靠山邊的建案，未來可能會有不少買家拿土石流當議價的藉口。」
不過就像1997年發生的林肯大郡坍方事件，雖然有些民眾漸漸淡忘了，但張欣民還是建議，購買靠山邊房子之前，建議買家還是需要多多打聽。而外傳有估價師說容易發生土石流的地區房價「先打8折再說」，張欣民認為「打8折也算公允！」不過這次傳出災情不是整個汐止，更別說不是整個伯爵山莊，該建案範圍相當大，受到影響只有部分區域，如果一律打8折鐵定會有屋主不接受，「不能這樣一竿子打翻一艘船。」