豪雨要停了！明起轉涼下探19度 週三起北部陽光終於露臉
北台灣的豪雨威脅終於看到盡頭！中央氣象局指出，由於尼莎颱風逐漸遠離，外圍環流與東北季風產生的共伴效應逐漸遞減，預估北部及東半部地區劇烈降雨從今（17）日晚間起有望逐漸趨緩，不過氣象局提醒，明（18）日清晨之前北部山區仍有局部大雨發生機率，請民眾要多加留意。預計週三到週五（10/19~10/21）將是這週天氣最穩定的時候，北台灣有機會看見久違的陽光露臉。另外，隨著東北季風轉強，今起至週四（10/20）清晨各地氣溫轉涼，預估北部地區低溫僅剩攝氏18到19度，白天高溫也只有攝氏20到23度，感受上還是比較偏濕冷一些，其他地區日夜溫差大，提醒民眾注意保暖。
根據氣象局觀測資料顯示，從週六（10/15）起到今日下午4時為止，台北市陽明山擎天崗累積雨量達1695毫米，宜蘭大同鄉樂水分校累積雨量1116毫米，不到3天時間突破1千毫米的累積雨量相當驚人。氣象局預報員趙竑指出，今晚開始水氣逐漸減少，各地雨勢有望明顯趨緩一些，不過局部地區仍可能有大雨發生。明後兩天（10/18~10/19）受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭、花蓮等地區仍有局部短暫雨，但雨勢已經明顯緩和許多，但迎風面的基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢發生機率，請民眾外出記得攜帶雨具。至於中南部地區影響不大，依舊維持多雲到晴的穩定天氣，僅山區午後有零星短暫陣雨。
目前氣象局持續針對北部及東半部地區7縣市發布豪雨特報，今日台北市山區已有超大豪雨，宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，基隆北海岸、宜蘭縣平地、新北市（汐止）及新北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、花蓮、台東地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並請避免前往山區活動，低窪地區請慎防淹水。
趙竑指出，週三到週五是這週天氣較為穩定的一段時間，北台灣有機會看見久違的陽光露臉。而下一波東北季風預計週末（10/22~10/23）報到，屆時北部及東半部地區又將有局部短暫雨。而原先預期可能還有低氣壓發展，並在週末接近巴士海峽一帶，不過根據最新預報資料顯示，這個位於關島附近海面上的低氣壓發展條件並不好，增強空間有限且路徑稍微偏南往呂宋島一帶移動，目前預估對台灣影響並不大，後續還需進一步觀察。
至於氣溫方面，今晚到週四清晨各地氣溫偏涼，北部地區低溫將降至攝氏18到19度，高溫大約攝氏20到23度，感受上整天都稍有涼意。中南部地區早晚低溫約攝氏20到21度，白天高溫略降約攝氏1到2度，日夜溫差稍大，提醒早出晚歸民眾記得多添加一件薄外套保暖。