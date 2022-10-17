網傳深蹲傷膝蓋？醫：並不會。正確助養骨骼、肌肉，但１種人不適合！

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史考特醫師表示，深蹲對人體的好處，主要可增加肌肉量、肌肉力量、骨骼密度等。視鍛鍊方式不同，若為徒手伸蹲可訓練臀大肌、股四頭肌、股二頭肌等臀部至大腿肌肉。若為負重、手持壺鈴等，則可同時訓練核心肌群、背部肌肉。而肌肉、骨骼提升，也會間接對免疫功能、新陳代謝、骨骼健康、血管健康等帶來正面影響。當然對於心血管健康主要還是以有氧運動為主，如競走、慢跑等，若能搭配輪流進行更佳。
不過說到深蹲，不少人認為是個容易傷膝蓋的運動，對此史考特醫師則表示，其實並不然，就像有人80歲可跑馬拉松，但也有人坐輪椅，關鍵在於身體是否健康。一般而言，適度且正確的深蹲並不會對膝關節帶來損害，反而可以間接保養膝蓋，膝蓋健康的族群，即便上了年紀也可以進行。反之，若是膝蓋本就有問題，自然就不適和，更不用說錯誤或過量的不良訓練方式。
深蹲怎麼蹲？不是蹲下去就好！醫指關鍵：想像屁股往後坐。
史考特醫師指出，正確的深蹲方式，主要需注意姿勢，並非半蹲或單純的往下蹲，其有如屁股往後坐尋找椅子一般，身體前傾，膝蓋順勢彎取、腳尖平行、可微幅超過腳尖。
初學常見的NG姿勢就包括了如被罰半蹲一般的姿勢、膝蓋超過腳尖太多、膝蓋向內併攏、或膝蓋向外打開過多。錯誤的深蹲雖然一般不會對身體帶來損害，但也是會對膝關節造成負擔，且訓練的也不到位，恐怕白忙一場。
史考特醫師也從初學階段開始建議，可先找個椅子以起立坐下的方式開始訓練、習慣深蹲的正確姿勢。頻率如舉啞鈴一般一上一下，而非刻意維持在同個出力的姿勢。可作個三組，一組十下。等身體習慣後可漸漸增加組數、次數、或拿開椅子、負重、舉壺鈴等，作更進一步的訓練。
深蹲膝蓋有問題不要作，作前先給醫生檢查更佳！
也再三提醒，深蹲雖然是個親民的運動，但未必人人都可以進行。史考特醫師建議，民眾在初學之前，可以先至復健科、骨科檢查，了解自己膝關節、骨骼健康狀況是否能夠執行深蹲。確認健康無虞後，可先至健身房、尋找有執照的健身教練等進行相關學習，作更進一步的訓練學習。平時訓練時，除了留意上述提到的要點，也可以透過手機錄影的方式拍下鍛鍊過程，有利後續與健身教練討論，更有助確實進行深蹲訓練、達到增強肌力、骨密度等好處。
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