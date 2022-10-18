輕颱「海棠」生成！與尼莎雙颱共舞 最新路徑對台無影響
日前位於日本東南方海面的低氣壓，於今（18）日下午2點發展為輕度颱風，今年標號第21號，中文譯名「海棠」（Haitang，中國命名，原意為植物名稱），中央氣象局預估，海棠未來將朝北轉東北方向持續移動，路徑上對臺灣無影響，目前太平洋附近處於「海棠」和「尼莎」雙颱共舞的情況，氣象局將持續觀察未來動向，請民眾務必多加留意。
根據中央氣象局資料顯示，剛生成的海棠目前中心位置在北緯29.5 度，東經158.8 度，以每小時26公里的速度向北進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 100 公里，強度維持在輕度颱風，氣象局預估，它未來將朝北轉東北方向移動，離台灣越來越遠，不會構成威脅。
此外，剛剛遠離台灣的第20號颱風「尼莎」目前強度仍是中颱，中心位置在鵝鑾鼻西南西方850公里的海面上，以每小時14公里速度，向西南轉西進行，中心附近最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風，七級風暴風半徑220公里。
氣象局指出，今、明（10/18、10/19）兩天東北季風影響，各地天氣較涼，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨，今日基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區仍有局部較大雨勢發生的機率。今日臺灣各沿海地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；明日北部、東半部地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖仍有長浪發生的機率。
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