北部終於能見到陽光！好天氣到週五 週末颱風影響變數大
雖然「尼莎」颱風已經逐漸遠離台灣，今（18）日全台雨勢相較於前幾天大大趨緩，不過受東北季風影響，全台各地氣溫感受明顯偏涼，今晨平地最低溫落在桃園楊梅僅攝氏16.5度，創下入秋以來最低紀錄。中央氣象局表示，明（19）日氣溫和今天類似，感覺較涼、早晚溫差大，民眾外出需多加衣物；雨量部分，明日至週五（10/19～10/21）水氣減少，各地大多為多雲到晴，北台灣和東部地區有局部短暫雨。至於大家擔憂這個週末是否又有颱風侵襲，氣象專家賈新興認為，目前菲律賓東方的低壓發展為颱風的機率「不到3成」，但週末可能還是會和東北季風產生「共伴效應」帶來降雨，只是雨量不會像尼莎颱風這麼驚人。
中央氣象局預報員張承傳表示，明日與今天將類似，高溫分佈上，台北地區約攝氏20度、竹苗攝氏24度、中部攝氏30、南部攝氏31度、東部攝氏23度；低溫部分，北台灣約攝氏19度、中南部地區約攝氏19~20度，中南部地區日夜溫差大。氣象局預估，這波東北季風將在週四（10/20）起會逐漸減弱，屆時各地白天氣溫將稍稍回升，但清晨仍有較涼的感受。
降雨部分，隨尼莎颱風遠離，台灣今日降雨較趨緩，氣象局預估明日水氣會再減少，各地大多為多雲到晴，預估桃園以北、基隆北海岸、宜花等地區有局部短暫雨，台東地區有零星降雨，新竹以南和外島澎湖、金門、馬祖等地區陽光露臉，但中南部山區午後須留意雷陣雨，預計這樣的天氣型態會維持到週五。
此外，上週生成並帶來大量雨勢的尼莎颱風已逐漸遠離台灣，今日下午2點，日本東南方海面上的低氣壓也發展為今年第21號颱風「海棠」（Haitang，中國命名，原意為植物名稱），中央氣象局預估，海棠未來將朝北轉東北方向持續移動，路徑上對臺灣無影響；比較需要擔心的，是菲律賓東方海面上的低壓帶，賈新興指出，目前環境對其發展不算有利，成颱機率不到3成，未來路徑上主要是通過呂宋島和巴士海峽中間，走比尼莎颱風還要南邊的路徑，週末可能也會和東北季風產生「共伴效應」帶來降雨，只是雨量不會像尼莎這麼多；不過就算如此，前幾日的降雨已經給迎風面的宜蘭、花東等地帶來衝擊，就算這週末雨勢較小，預計上述區域仍較難承受，呼籲民眾仍需做足防雨準備，行程規劃也要多加留意。
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