168斷食正夯！家醫科醫師親解「3大誤區」：小心白做工

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（一）進食時間太晚：
蕭伶茲解釋，就算進食時間一樣控制在8小時內，還是不可選在睡覺前進食，例如下午4時到半夜12點，因為身體到了睡眠時間會偏向儲存機制，建議睡前3小時不要進食，若沒有足夠的時間讓食物消化，會影發腸胃道不適、影響睡眠品質。最好選在早上10點到18點進食，只要將早餐往後延、晚餐提早吃，就能輕鬆施行168斷食法。
（二）飲食內容錯誤、熱量超標：
雖說採用168控制進食時間，但也不代表就能在8小時內大吃大喝，畢竟瘦身最重要的就是要維持熱量赤字，每天吃進去的熱量要低於每日身體代謝量。若是攝取熱量高的加工食品，或者是糖分多的精緻食物，不僅血糖起伏變化大，這類食品纖維素含量低，當身體得不到足夠的營養只有熱量時，就會想透過繼續進食來補足，導致難以撐滿空腹16小時外，還會在下一餐暴飲暴食越減越胖。
蕭伶茲提到，無論哪一種減脂方式都會掉肌肉，飲食上要多選擇攝取蛋白質，除了減少肌肉量流失外，還能長時間維持血糖穩定，有效延遲空腹飢餓感。
（三）身體不適應
飲食控制與身體與心理都有關聯，最好依照自己的習慣、狀況，循序漸進增加空腹時間，從10、12、16小時慢慢增加，若是斷食期間忍不住飢餓感，也可以飲用大骨湯、無咖啡因茶類等。若是沒有考量自身狀況調整，難以長時間維持外，更沒有辦法達到減脂效果，反而會帶來心理壓力暴飲暴食。
蕭伶茲也呼籲，並非所有人都適合間歇性斷食，像是有孕婦、青少年、慢性疾病患者，在營養攝取上有特殊需求，不建議未諮詢醫師就進行斷食；此外間歇性斷食容易出現胃食道逆流的副狀用，患有腸胃疾病、飲食失調患者（厭食、暴食）都不建議執行。最後醫師也提醒大家，減重第一件事情就是要吃飽，只要選擇健康營養的食物，就能不挨餓的健康瘦身！