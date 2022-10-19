台股再度失守萬三！終場下跌147點 台積電重挫11.5元
美股18日4大指數連續第二日收高，台北股市今（19）日開低走低，終場下跌147.92點，收在最低點12976.76點，跌幅1.13%，成交金額1840.76億元，權值股台積電終場下跌11.5元至395.5元，跌幅達2.83%。其他重要電子股大部分皆走弱，而今日盤面焦點為ABF載板持續反彈，欣興、南電分別上漲1.24%及1.99%，主機板族群多檔漲停，太陽能族群紅通通。
美股19日道瓊指數上漲337.98點，漲幅1.12%，收在30523.80點。那斯達克指數上漲96.60點，漲幅0.90%，收在10772.40點。標普500上漲42.03點，漲幅1.14%，收在3719.98點。費城半導體上漲9.30點，漲幅0.42%，收在2,220.96點。
台北股市早盤平盤震盪，盤中跌幅擴大，終場下跌147.92點，收在最低點12976.76點，跌幅1.13%，成交金額1840.76億元，晶圓代工龍頭、權值股台積電終場下跌11.5元至395.5元，跌幅達2.83%。
同樣為晶圓代工，聯電由紅翻黑下跌0.13%，收在38.2元。世界先進下跌0.48%、力積電守平盤。其他重要電子股，如聯發科下跌1.87%，收在577元。鴻海跌約0.48%，來到103元。其他，華碩黑翻紅，終場上漲1.06%，宏碁、友達、旺宏、南亞科下跌0.27%至3.58%。
而今日盤面焦點為ABF載板持續反彈，欣興、南電分別上漲1.24%及1.99%；貨櫃航運族群表現不俗，長榮、陽明、萬海下跌1.34至2.13%；主機板族群走勢強勁，撼訊、青雲、麗臺、映泰多檔亮燈漲停；太陽能族群也是一片紅通通，聯合再生、太極、安集、國碩、倉和上漲約0.77%至1.41%。