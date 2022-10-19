狂喝水依然口渴？你的身體可能出現問題了！中醫師分享「5大類讓你口乾舌燥的疾病」

我是廣告 請繼續往下閱讀
中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師王大元」發文指出，若自己喝了大量的水，卻依然感覺口渴，甚至無時無刻都口乾舌燥，很有可能是身體出現狀況，一定要及時找到原因。一般而言，長期感覺口渴可能是日常飲食中的營養素不足，才會怎麼喝水都覺得口渴，例如缺乏維生素B2、B12、維生素C、葉酸、鐵質等，都會造成口乾舌燥，甚至嘴唇破裂。針對這種狀況，可以多補充富含維生素B2的糙米、麥片、蛋黃和豬肝等食物，或是在飲用水中加入一顆酸梅、一片檸檬、1:1稀釋的運動飲料或無加糖的果菜汁，也能有效補充營養素，以緩解長期口渴的困擾。
▲ 飲用水中加入酸梅、檸檬片，可補充維生素。（示意圖／Pixabay）
什麽原因讓患者頻繁感到口渴？某些疾病會讓患者唾液減少，進而感到口乾舌燥。
一、鼻子過敏
半夜容易鼻塞，習慣用嘴巴呼吸，早上起床口苦咽痛。
二、口腔疾病
口腔腫瘤、正在做化放療、唾液腺發炎、口腔乾燥症，造成口水分泌減少。
三、甲狀腺亢進
甲狀腺亢進或糖尿病更容易出現口渴的現象，必須按時服用藥物控制病情，過量飲水反而會造成腎臟負擔。
四、自律神經失調
如果你正在服用自律神經失調的藥物，也會有唾液分泌減少的副作用。
五、缺鐵性貧血
缺鐵性貧血患者也會感覺口乾，除了飲水以外，更需要補充富含鐵質的食物。
中醫認為，口乾舌燥與火氣有關，火氣又可分為「虛火」跟「實火」。虛火症狀為夜間口乾、嘴唇紅潤，平常不覺得口渴，但其實身體早就缺水了，這時候可以來一碗「增益湯」（沙參、玉竹、麥門冬、生地黃、玄參）。實火症狀為一整天咽乾口臭，明明喝了很多水，卻還是感到口渴，大便乾硬難解、舌苔黃厚膩，這時可以來一碗「大承氣湯」急下存陰，讓體內的火氣趕快撤掉。
延伸閱讀
異位性皮膚炎逾6成合併氣喘、鼻炎！ 醫：及早治療防止「破口」最重要
壓力恐使「潰瘍性結腸炎」大爆發！ 她腹瀉狂拉只能坐馬桶吃飯