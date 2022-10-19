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狂喝水依然口渴？你的身體可能出現問題了！中醫師分享「5大類讓你口乾舌燥的疾病」

狂喝水依然口渴？你的身體可能出現問題了！中醫師分享「5大類讓你口乾舌燥的疾病」
狂喝水依然口渴？你的身體可能出現問題了！中醫師分享「5大類讓你口乾舌燥的疾病」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-19 14:30:45

當我們出現口渴的症狀時，說明身體已經開始缺水，口渴就是身體給我們的提示，要求我們馬上補充水分。但是有些人口渴了喝水，喝水後依然口渴。對此有中醫師分享，這樣的症狀，可能是身體出現問題了。當身體缺少某些營養素時，導致口乾舌燥，或是不少疾病也會造成口渴現象，像是鼻過敏、口腔腫瘤或唾液腺發炎等，需要經由醫療確認，較為保險。

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▲ 中醫師提醒，大量喝水後依然感覺口渴，身體可能出現問題。（示意圖／Pixabay）

中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師王大元」發文指出，若自己喝了大量的水，卻依然感覺口渴，甚至無時無刻都口乾舌燥，很有可能是身體出現狀況，一定要及時找到原因。一般而言，長期感覺口渴可能是日常飲食中的營養素不足，才會怎麼喝水都覺得口渴，例如缺乏維生素B2、B12、維生素C、葉酸、鐵質等，都會造成口乾舌燥，甚至嘴唇破裂。針對這種狀況，可以多補充富含維生素B2的糙米、麥片、蛋黃和豬肝等食物，或是在飲用水中加入一顆酸梅、一片檸檬、1:1稀釋的運動飲料或無加糖的果菜汁，也能有效補充營養素，以緩解長期口渴的困擾。

Pixabay
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▲ 飲用水中加入酸梅、檸檬片，可補充維生素。（示意圖／Pixabay）

什麽原因讓患者頻繁感到口渴？

某些疾病會讓患者唾液減少，進而感到口乾舌燥。

一、鼻子過敏

半夜容易鼻塞，習慣用嘴巴呼吸，早上起床口苦咽痛。

二、口腔疾病

口腔腫瘤、正在做化放療、唾液腺發炎、口腔乾燥症，造成口水分泌減少。

三、甲狀腺亢進

甲狀腺亢進或糖尿病更容易出現口渴的現象，必須按時服用藥物控制病情，過量飲水反而會造成腎臟負擔。

四、自律神經失調

如果你正在服用自律神經失調的藥物，也會有唾液分泌減少的副作用。

五、缺鐵性貧血

缺鐵性貧血患者也會感覺口乾，除了飲水以外，更需要補充富含鐵質的食物。

 

中醫認為，口乾舌燥與火氣有關，火氣又可分為「虛火」跟「實火」。虛火症狀為夜間口乾、嘴唇紅潤，平常不覺得口渴，但其實身體早就缺水了，這時候可以來一碗「增益湯」（沙參、玉竹、麥門冬、生地黃、玄參）。實火症狀為一整天咽乾口臭，明明喝了很多水，卻還是感到口渴，大便乾硬難解、舌苔黃厚膩，這時可以來一碗「大承氣湯」急下存陰，讓體內的火氣趕快撤掉。

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