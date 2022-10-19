減肥聖品！營養師揭「綠拿鐵」正確喝法　跟著喝就能輕鬆瘦

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楊企鵝在臉書粉專《楊企鵝營養師 親子營養/保健食品研究/減醣食譜研發》發文指出，綠拿鐵的營養一定要均衡，雖然蔬果中的植化素及纖維是身體的防護罩，但要是只有蔬菜和水果，可能會讓血糖快速上升，使胰島素分泌過多，容易囤積脂肪，所以建議搭配適量的蛋白質和油脂，包括黃豆、豆漿、豆腐、牛奶、優格、無調味堅果、酪梨、橄欖油、亞麻仁油及黑種草油。
▲ 喝綠拿鐵的3大原則。
楊企鵝提醒，水果的糖分較高，蔬菜最好比水果多，建議一杯的綠拿鐵控制在一份水果，也就是一個拳頭大小的份量，蔬菜則是大約水果的1至1.5倍，才能有效補足現代人飲食不足的蔬菜份量，也能平衡綠拿鐵的醣分。
另外，楊企鵝強調，綠拿鐵所使用的水果或乳製品都含有醣份，若搭配其他澱粉，像是饅頭、果醬吐司等，可能會使血糖急速上升，造成脂肪容易囤積，因此建議喝綠拿鐵時，盡量不要搭配其他澱粉，或是將澱粉量減半。
本文經營養師楊企鵝臉書粉專《楊企鵝營養師 親子營養/保健食品研究/減醣食譜研發》授權報導
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