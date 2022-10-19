中年婦女額頭「小刮痕」慢慢長大成「火山口」檢查才發現是癌症！　悔哭：年輕不知防曬重要

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根據外媒Mail Online的報道，瑞秋是兩名孩子的母親，2018年由於癌變，她切除了眼睛附近的另一個腫塊，並在今年切除了她鼻子末端的一個非癌性腫塊。關於這次艱辛的患癌經歷，她最想說的是——防曬真的很重要！
「我在皮膚科的時候，基本已98%確定我這是基底細胞癌，他們都問我是否做過美黑日光浴。」瑞秋表示自己沒有，醫生又問她是否使用防曬霜，她在20多歲時才開始使用低SPF的防曬霜。「我出生於1974年，當時皮膚癌還不為人所知。因為我是橄欖色皮膚，我媽媽會給我塗上椰子油，而不是防曬霜！她不知道皮膚癌的影響。」
瑞秋在2015年做了手術，切除了她的第一個病變，當時她41歲。醫生表示，基底細胞癌通常是在老年人身上看到的，在她這個年齡非常罕見。
做手術時，瑞秋的臉側有一個2厘米的標記，「他們把我的額頭橫切、豎切、橫切，像開窗一樣把癌症和周圍的組織切除，以確保切除乾淨。然後他們再重新縫上，最後我留下的疤痕就像一個錨。」
瑞秋表示自己以前從未聽說過基底細胞癌，不過她知道皮膚癌、及黑色素瘤是如何擴散的。術後醫生告訴瑞秋，癌症擴散到其他器官的可能性比較低，不過有可能會出現更多，瑞秋的心情既欣慰又焦慮：「現在我已經患癌了，接下來我一生還要患多少次呢？」
瑞秋在一所中學工作，每個青少年都問她頭上的傷疤是怎麼回事，瑞秋表示這讓我感到很不舒服，也變得很不自信。但她經常提醒自己，這個印記對他人也是一種警告。
今年年初，她發現自己鼻尖上有一個印記，與之前額頭上的十分相似，檢查後發現酒糟鼻（rosacea）——一種常見的皮膚病，會導致泛紅，臉上出現血管明顯的痕跡。
現在，瑞秋熱衷向人宣傳對皮膚癌，她總是塗抹SPF50的防曬，並定期檢查她的身體是否有任何腫塊。「直到我20多歲，沒有人知道皮膚癌。而且我20多歲的時候經常去希臘海島，每年去那裏度假兩次，我會塗SPF15的防曬，我以為這就足夠了，實際上這根本沒有保護作用。」
經過這段經歷，瑞秋經常提醒孩子，確保他們塗了防曬霜。過熱的季節，瑞秋會一直塗著SPF50的防曬霜，多待在陰涼處，去海灘也不會待太久。
「始終要記得塗防曬霜！保護自己！」這是瑞秋給人們的提示：「不是在你出門之後才塗，而是在出門之前就塗，因為皮膚需要時間來吸收。澳大利亞人常用的口號是滑、擦、拍，在這裏我們要穿上T恤，擦上防曬霜，再戴上帽子。」
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