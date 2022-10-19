2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

早上起床出現「這些症狀」可能是甲狀腺功能減退！　醫：需警惕這種「看不見的疾病」

早上起床出現「這些症狀」可能是甲狀腺功能減退！　醫：需警惕這種「看不見的疾病」
早上起床出現「這些症狀」可能是甲狀腺功能減退！　醫：需警惕這種「看不見的疾病」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-19 14:30:45

許多疾病會出現顯著的症狀，但是有種疾病卻完全相反，它常被稱為「看不見的疾病」，如果沒發現並加以適當診治，可能會變得越來越虛弱——甲狀腺功能減退（Hypothyroidism）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
甲狀腺是頸部的壹個小蝴蝶狀腺體，位於氣管的前面，它負責釋放調節體內重要功能的荷爾蒙，如新陳代謝。根據外媒Mirror報導，若甲狀腺功能減退並不加治療，將會影響大腦、脊髓和身體之間的神經傳遞。

 

「隱形」但嚴重的疾病

根據英國國家健康與護理卓越研究所（NICE）的數據，甲狀腺功能減退症對大約2%的英國人口造成了影響。該機構表示，甲狀腺功能減退症是一種甲狀腺激素缺乏的情況，通常是由橋本氏甲狀腺炎（Hashimoto’s thyroiditis）引起的——這是壹種由免疫系統攻擊甲狀腺引起的疾病，它會損害甲狀腺並使其膨脹。

甲狀腺被破壞後，隨著時間的推移，它將無法產生足夠的甲狀腺激素，便會導致一系列長期後果，包括心血管疾病、高膽固醇血症等。高膽固醇血症指的是血液中的膽固醇水平過高；膽固醇是一種由肝臟產生的蠟質物質，是人體所有細胞的必要組成部分。

 

翻摄自Pexels
翻摄自Pexels

甲狀腺功能減退症會對身體造成什麽影響？

甲狀腺功能減退症會造成一系列影響，其中比較常見的是昏昏欲睡、注意力不集中和便秘。

專家指出：「疲勞幾乎是所有甲狀腺功能減退症的普遍症狀，這可能是妳的甲狀腺水平沒有得到適當調節的一個明顯跡象。」疲勞可以是慢慢發展的，也可以突然出現，比如妳突然在某天早上幾乎無法抬頭離開枕頭。

一些患有甲狀腺功能減退症的人，在白天也感到非常困倦，難以保持清醒。這種症狀還可能會通過讓身體感到寒冷、或肌肉和關節疼痛，進而干擾睡眠。

翻摄自Pexels
翻摄自Pexels

其他甲狀腺功能減退症的症狀

甲狀腺功能減退症最常見的症狀包括：

  • 疲倦
  • 便秘
  • 動作和思維緩慢
  • 對寒冷敏感
  • 體重增加
  • 抑鬱症
有研究表示，甲狀腺功能減退症也可能影響食欲，比如對碳水化合物的渴望增加，這往往是你的身體在告訴你它能量不足，然後因此可能導致體重增加。值得慶幸的是，英國國家醫療服務系統（NHS）表示，食欲增加的情況通常會在更嚴重的症狀出現之前被觀察出來。

另外，還有一些可能會經歷的症狀：

  • 心率緩慢
  • 聲音低沈和嘶啞
  • 臉部浮腫
  • 聽力下降
  • 眉毛變細或部分消失
甲狀腺功能減退症是無法預防的，對此我們什麽都不能做，唯一能做的是及時關注這些警告信號。如果出現上述任何症狀，必須立即去看醫生，醫生可能會通過驗血來測試你的激素水平。NHS解釋說：「該測試也被稱為甲狀腺功能測試，它能觀察血液中甲狀腺刺激素（TSH）和甲狀腺素（T4）的水平，醫生可能將它叫做血清遊離甲狀腺素（FT4）。」

延伸閱讀
你「心動」了嗎？　醫揭「心房顫動」女性風險遠超男性足足高出五成
猴痘可能導致心臟疾病？　研究：猴痘類似溫和版的「天花」潛在併發症仍是未知數

狂喝水依然口渴？你的身體可能出現問題了！中醫師分享「5大類讓你口乾舌燥的疾病」

減肥聖品！營養師揭「綠拿鐵」正確喝法　跟著喝就能輕鬆瘦

中年婦女額頭「小刮痕」慢慢長大成「火山口」檢查才發現是癌症！　悔哭：年輕不知防曬重要

「三七步」一點都不酷！　醫師示警：長期可致脊椎側彎、骨盆傾斜

我是廣告 請繼續往下閱讀