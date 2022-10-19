早上起床出現「這些症狀」可能是甲狀腺功能減退！　醫：需警惕這種「看不見的疾病」

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「隱形」但嚴重的疾病根據英國國家健康與護理卓越研究所（NICE）的數據，甲狀腺功能減退症對大約2%的英國人口造成了影響。該機構表示，甲狀腺功能減退症是一種甲狀腺激素缺乏的情況，通常是由橋本氏甲狀腺炎（Hashimoto’s thyroiditis）引起的——這是壹種由免疫系統攻擊甲狀腺引起的疾病，它會損害甲狀腺並使其膨脹。
甲狀腺被破壞後，隨著時間的推移，它將無法產生足夠的甲狀腺激素，便會導致一系列長期後果，包括心血管疾病、高膽固醇血症等。高膽固醇血症指的是血液中的膽固醇水平過高；膽固醇是一種由肝臟產生的蠟質物質，是人體所有細胞的必要組成部分。
甲狀腺功能減退症會對身體造成什麽影響？甲狀腺功能減退症會造成一系列影響，其中比較常見的是昏昏欲睡、注意力不集中和便秘。
專家指出：「疲勞幾乎是所有甲狀腺功能減退症的普遍症狀，這可能是妳的甲狀腺水平沒有得到適當調節的一個明顯跡象。」疲勞可以是慢慢發展的，也可以突然出現，比如妳突然在某天早上幾乎無法抬頭離開枕頭。
一些患有甲狀腺功能減退症的人，在白天也感到非常困倦，難以保持清醒。這種症狀還可能會通過讓身體感到寒冷、或肌肉和關節疼痛，進而干擾睡眠。
其他甲狀腺功能減退症的症狀甲狀腺功能減退症最常見的症狀包括：
- 疲倦
- 便秘
- 動作和思維緩慢
- 對寒冷敏感
- 體重增加
- 抑鬱症
另外，還有一些可能會經歷的症狀：
- 心率緩慢
- 聲音低沈和嘶啞
- 臉部浮腫
- 聽力下降
- 眉毛變細或部分消失
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