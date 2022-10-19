20大後訪陸時機敏感？林伯豐：去了解台商狀況並解決問題

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同時，他也提到，對於企業來說，政府也應該重視能源政策的安排，例如核能，應持續進行，才能穩定供電、提供合理的電價，畢竟2050年要淨零碳排，因此能源與通膨是當前要考慮的2大重要項目。
另外，媒體提問，為何4大商會會特別選在中國開完20大以後訪陸呢？林伯豐表示，20大以後，中國政權應會有一番更替，對於審視領導應該也會逐漸明朗化，希望台商到大陸投資發展，以及陸方對台商的獎勵力度都應該要也要有新方向，因此工商團體組團赴陸訪問，主要是了解台商狀況並解決台商目前問題，且同時也會訪問日本。
他進一步透露，至中國參訪將規劃赴南京、上海、鹽城、淮安等地，會與哪些陸方官員會面，「目前仍規劃聯繫中」，這次沒有規劃參訪北京，應該會比較好安排，至於日本行則會前往大阪、名古屋及商工協會等，兩行程皆會於一周以內完成。
另外，在林伯豐提出的建言中，建議政府應重建重要物資建立儲備機制，也提到應提高糧食自給率等。媒體追問是否有擔心將有戰爭危機？林伯豐強調，台灣優點在於技術跟科技的供應鏈，以及對於經貿活動的活躍，應該利用此優點，讓全球對台灣更加重視，「台灣應該以本身利益為優先，不能只考量美國利益。」