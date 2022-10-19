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20大後訪陸時機敏感？林伯豐：去了解台商狀況並解決問題

▲三三會規畫於中國20大之後率團訪陸，理事長林伯豐今（19）日受訪時透露此次參訪原因。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲三三會規畫於中國20大之後率團訪陸，理事長林伯豐今（19）日受訪時透露此次參訪原因。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-19 14:58:20

三三企業交流會規畫於中國20大之後率團訪陸，為何選在此一敏感時機前往？三三會理事長林伯豐今（19）日受訪親曝訪陸目的，主要是認為，20大以後，中國政權與領導將會逐漸明朗化，希望台商到中國投資發展，以及陸方對台商的獎勵力度都應該也要有新方向，因此此行是想了解台商狀況並解決台商目前問題，且同時也會訪問日本。

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三三會今日舉行10月例會，林伯豐會前受訪時談及近期台幣走勢，他指出，全球接續升息，非美貨幣貶值趨勢無可避免，對於匯率及台幣貶值，目前央行操作正確，未來該如何應對，央行會有固定思路作法，台幣貶值幅度相對韓元仍低，雖然貶值有利於出口，但若過度貶值，國內物價、通膨問題政府也應該設法降低財稅，或是可補助弱勢或困難企業。

同時，他也提到，對於企業來說，政府也應該重視能源政策的安排，例如核能，應持續進行，才能穩定供電、提供合理的電價，畢竟2050年要淨零碳排，因此能源與通膨是當前要考慮的2大重要項目。

另外，媒體提問，為何4大商會會特別選在中國開完20大以後訪陸呢？林伯豐表示，20大以後，中國政權應會有一番更替，對於審視領導應該也會逐漸明朗化，希望台商到大陸投資發展，以及陸方對台商的獎勵力度都應該要也要有新方向，因此工商團體組團赴陸訪問，主要是了解台商狀況並解決台商目前問題，且同時也會訪問日本。

他進一步透露，至中國參訪將規劃赴南京、上海、鹽城、淮安等地，會與哪些陸方官員會面，「目前仍規劃聯繫中」，這次沒有規劃參訪北京，應該會比較好安排，至於日本行則會前往大阪、名古屋及商工協會等，兩行程皆會於一周以內完成。

另外，在林伯豐提出的建言中，建議政府應重建重要物資建立儲備機制，也提到應提高糧食自給率等。媒體追問是否有擔心將有戰爭危機？林伯豐強調，台灣優點在於技術跟科技的供應鏈，以及對於經貿活動的活躍，應該利用此優點，讓全球對台灣更加重視，「台灣應該以本身利益為優先，不能只考量美國利益。」

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