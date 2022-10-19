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央行總裁楊金龍預估明年經濟成長趨緩　通膨率可望回落

▲中央銀行總裁楊金龍今（19）日前往三三企業交流會，以「在當前高度不確定環境下，台灣經濟發展與央行貨幣政策面臨的挑戰」為主題進行專題演講。（圖／NOWnews資料照）
▲中央銀行總裁楊金龍今（19）日前往三三企業交流會，以「在當前高度不確定環境下，台灣經濟發展與央行貨幣政策面臨的挑戰」為主題進行專題演講。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-19 15:32:232022-10-19 15:33:32

中央銀行總裁楊金龍今（19）日前往三三企業交流會，以「在當前高度不確定環境下，台灣經濟發展與央行貨幣政策面臨的挑戰」為主題進行專題演講，會中針對台灣經濟發展面臨諸多不確定性，從因應去全球化、因應氣候變遷、因應人口老化等3面向提出建言，並預估，隨著全球景氣降溫，明年台灣經濟成長將趨緩至3%以下，通膨率將降至2%以下。

楊金龍指出由於未來台灣經濟發展面臨諸多不確定性，以及去全球化、氣候變遷、人口老化等結構性轉變的挑戰，企業需預作準備，以強化韌性。他表示，貨幣政策等短期因應政策有其侷限，也須搭配財政政策，產美政策及結構調整的供給面措施，三管齊下共同協助台灣因應挑戰。

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對此，他以三面向提出建言，首先，因應去全球化，當前全球供應鏈持續朝向韌性安全、綠色永續、新科技投資，以及區域經濟整合發展；在台灣具備資通訊基礎優勢下，宜持續結盟國際夥伴，加強國際合作。此外，面對美中爭端加劇，宜調整生產基地，並分散市場，使台灣產業更具韌性。

第二，因應氣候變遷，政府宜持續推動能源基處設施布建，協助企業進行碳盤查及提升減碳能力，落實ESG，實現永續經營目標。楊金龍指出，央行正研擬因應氣候變遷策略方案，俾減緩氣候變遷對金融穩定、物價穩定，可能帶來的風險，並協助政府推動綠色經濟的發展。

第三，因應人口老化，除了引進國外人力，提升高齡與女性勞參率外，政府宜致力縮小學用落差，並協助企業導入自動化、智慧化，提升人員工作效能與生產力。

對於明天全球經濟與通膨的展望，楊金龍表示，由於全球通膨居高，美、歐等多數經濟體持續升息，金融情勢緊縮，預期本年全球經濟成長放緩，明年續降。此外，能源及食品價格大幅上揚，今年主要經濟體通膨率居高，不過隨著多數央行緊縮貨幣政策，加上下半年起能源價格回落，明年全球通膨率可望自高點回降。

至於國內的經濟與通膨走勢，楊金龍指出，央行預估，隨全球景氣降溫，明年台灣經濟成長將趨緩至3%以下，通膨率將降至2%以下。

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