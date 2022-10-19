東北季風明減弱全台有感回溫 週末再變天「2區」防大雨
今（19）日持續受到東北季風影響，各地感受仍然偏涼，尤其北部、東北部氣溫較低，雨量部分由於水氣減少，僅迎風面的北台灣有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。中央氣象局指出，明（20）日東北季風減弱，全台白天氣溫將稍稍回升，不過各地清晨仍較寒涼，需注意溫差變化，降雨型態也與今日類似，不過西部沿岸仍需留意強風。但值得注意的是，週六（10/22）開始南方的低壓帶將引進較多的水氣，屆時週末兩天的雨量增多，迎風面尤其宜蘭地區將有局部大雨發生機率，不過由於這波南方低壓強度發展有限，生成颱風機率低，並且與下波東北季風影響最劇烈的時間錯開，因此發生上週尼莎颱風引起的強烈「共伴效應」可能性較低，但民眾仍要多留意最新天氣動態。
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明日白天開始東北季風明顯減弱，高溫分佈上，北部約攝氏24~26度、中南部攝氏29~30度；低溫北部攝氏19~20度、中南部和花東地區攝氏21～23度，整體來看氣溫會比今日高攝氏1~2度左右，尤其中南部又回到較溫暖的天氣型態，不過仍要注意清晨偏涼的低溫。而到了後天（10/21）溫度還會再略微爬升攝氏1~2度，直到週六南方低氣壓雲系北移及東北季風慢慢增強，週日（10/23）北部及東北部天氣將再次轉涼，預計下波東北季風將在下週一（10/24）影響最劇，帶來更明顯的降溫。
降雨部分，明後兩天水氣較少，僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，但到週六南方低氣壓雲系帶來水氣，週末兩天雨量將增加，迎風面基隆北海岸、東北部地區有陣雨，宜蘭地區有局部大雨，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣型態；而下週一東北季風影響時，雖然氣溫驟降，但水氣不多，因此雨勢將再次趨緩。
此外，目前這波南方低氣壓雲系還在菲律賓東方海面，持續往西移動，未來預計通過呂宋島往中南半島前進，黃恩鴻指出，目前環境不利，因此其多個雲系尚未整合，且由於移動速度不慢，因此接近台灣時（週末）的發展程度受限，成颱機率低，但仍會帶來較多的水氣導致迎風面北部、東北部降雨，不過屆時下波東北季風才剛要增強，估計不會產生「共伴效應」帶來和上週類似的超大雨量；另外也要提醒，明日雖然東北季風減弱，但台灣西半部仍會有9至10級的強陣風，民眾一定要多加提防強風威脅。
>>>最好看的天氣新聞，最實用的穿搭撇步，都在《時尚氣象台》！！！