長新冠復健早介入助康復！簡單４自我檢測，了解身.心.肺.腦狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
董宥汝醫師表示，新冠肺炎不論是何種型態，都有相當比例的患者會留下後遺症，其種類繁多、因人而異，除了常見的心肺功能、認知功能（腦霧）等問題外，也包括了精神狀態、吞嚥功能等。一般而言，超過３個月或以上即可認定為長新冠，症狀平均可持續4-5月不等，給患者帶來各層面的影響，除了生活品質下降，也甚至影響工作產能、使收入減少。
我需要長新冠復健嗎？醫供簡單４檢測，及早介入助康復！
董宥汝醫師表示，依照國內長新冠後遺症復健經驗，患者大多在解除隔離後３周內，可回復至接近正常功能，建議早期復健介入，有助避免留下心肺、認知、心理、吞嚥等功能障礙。
心肺功能：心肺功能可透過簡單的一分鐘登階自我測試，測試時應有人陪伴或確認安全並量力而為，中途若有不適可休息，時間繼續計算。大於80階表示心肺功能正常，若以一層樓20階來看，約為４樓高。若介於50-80階則可能有輕度障礙，約３樓高。若一分鐘僅能達30-50階、約2樓高，得留意心肺功能恐怕正處中度障礙。而少於30階、約1樓左右就難以繼續則可能有重度障礙。另也可透過憋氣測試肺功能，正常可憋氣30秒。
認知功能、腦霧：認知功能、檢查是否有腦霧，除了可憑日常感受，也可以透過失智症篩檢量表了解，可由親友協助測驗並計算錯誤題數。答錯0-2題表示心智功能完整，3-4題則可能有輕度障礙，5-7題則得留意可能有中度障礙，8-10題則可能有重度障礙。
心理健康：心理健康方面，可從簡氏心理量表進行測試，回想各題於近一周包含當日的感受、苦惱程度。總分若為6分以下為身心狀況適應良好，6-9分為輕度情緒困擾，10-14分為中度，15分或以上則為重度。
吞嚥功能：至於吞嚥功能測試也相當簡單，於30秒內反覆吞嚥唾液，觀察渴吞嚥幾次，若缺乏口水時可喝少量的水。吞嚥功能若可達6次表示良好，3-5次則稍差，若僅能吞嚥2次則可能有吞嚥功能障礙。
男染疫後長新冠擾日常，經復健後逐漸恢復品質！
除了上述民眾較方面進行各項自我檢測的項目外，長新冠影響也包括肌肉骨骼等，醫師也指出日前就有74歲的患者染疫時情況嚴重，當時在加護病房階段，物理治療、職能治療就早期介入，轉入普通病房後也持續進行各項生活訓練，出院前發現原有的吞嚥異常逐漸恢復。不過案例在出院後依舊時常胸悶、疲累、無力，到奇美醫學中心復健部進行心肺功能復健，起初案例幾乎僅能在輪椅上活動，經訓練可踩腳踏車，甚至站立走幾步路，後續也持續在完整的生命徵象監控的訓練環境下訓練。
董宥汝醫師表示，染疫後發現長新冠，不論是以上述量表測試或自覺生活受到影響，患者都可至復健科門診進行評估，如有需要可進一步接受復健治療，其安全性相當高，及早介入有助提升生活品質、降低未來長期醫療需求、甚至促進整體生存率及身心健康。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。