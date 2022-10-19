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長新冠復健早介入助康復！簡單４自我檢測，了解身.心.肺.腦狀況。

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2022-10-19 18:00:00

長新冠影響的不只肺部，復原之路也不是只有看醫生、吃藥、靜靜等待，奇美醫學中心復健部主治醫師董宥汝建議確診者後續可多觀察自己的身體狀況，並透過各項簡易量表評估自己是否需要復健，及早介入有助康復。

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長新冠可持續約4-5個月，影響也包括生活、工作產能。

董宥汝醫師表示，新冠肺炎不論是何種型態，都有相當比例的患者會留下後遺症，其種類繁多、因人而異，除了常見的心肺功能、認知功能（腦霧）等問題外，也包括了精神狀態、吞嚥功能等。一般而言，超過３個月或以上即可認定為長新冠，症狀平均可持續4-5月不等，給患者帶來各層面的影響，除了生活品質下降，也甚至影響工作產能、使收入減少。

我需要長新冠復健嗎？醫供簡單４檢測，及早介入助康復！

董宥汝醫師表示，依照國內長新冠後遺症復健經驗，患者大多在解除隔離後３周內，可回復至接近正常功能，建議早期復健介入，有助避免留下心肺、認知、心理、吞嚥等功能障礙。

心肺功能：心肺功能可透過簡單的一分鐘登階自我測試，測試時應有人陪伴或確認安全並量力而為，中途若有不適可休息，時間繼續計算。大於80階表示心肺功能正常，若以一層樓20階來看，約為４樓高。若介於50-80階則可能有輕度障礙，約３樓高。若一分鐘僅能達30-50階、約2樓高，得留意心肺功能恐怕正處中度障礙。而少於30階、約1樓左右就難以繼續則可能有重度障礙。另也可透過憋氣測試肺功能，正常可憋氣30秒。

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認知功能、腦霧：認知功能、檢查是否有腦霧，除了可憑日常感受，也可以透過失智症篩檢量表了解，可由親友協助測驗並計算錯誤題數。答錯0-2題表示心智功能完整，3-4題則可能有輕度障礙，5-7題則得留意可能有中度障礙，8-10題則可能有重度障礙。

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心理健康：心理健康方面，可從簡氏心理量表進行測試，回想各題於近一周包含當日的感受、苦惱程度。總分若為6分以下為身心狀況適應良好，6-9分為輕度情緒困擾，10-14分為中度，15分或以上則為重度。

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吞嚥功能：至於吞嚥功能測試也相當簡單，於30秒內反覆吞嚥唾液，觀察渴吞嚥幾次，若缺乏口水時可喝少量的水。吞嚥功能若可達6次表示良好，3-5次則稍差，若僅能吞嚥2次則可能有吞嚥功能障礙。

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男染疫後長新冠擾日常，經復健後逐漸恢復品質！

除了上述民眾較方面進行各項自我檢測的項目外，長新冠影響也包括肌肉骨骼等，醫師也指出日前就有74歲的患者染疫時情況嚴重，當時在加護病房階段，物理治療、職能治療就早期介入，轉入普通病房後也持續進行各項生活訓練，出院前發現原有的吞嚥異常逐漸恢復。不過案例在出院後依舊時常胸悶、疲累、無力，到奇美醫學中心復健部進行心肺功能復健，起初案例幾乎僅能在輪椅上活動，經訓練可踩腳踏車，甚至站立走幾步路，後續也持續在完整的生命徵象監控的訓練環境下訓練。

董宥汝醫師表示，染疫後發現長新冠，不論是以上述量表測試或自覺生活受到影響，患者都可至復健科門診進行評估，如有需要可進一步接受復健治療，其安全性相當高，及早介入有助提升生活品質、降低未來長期醫療需求、甚至促進整體生存率及身心健康。



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