房市／高薪兼顧多元福利！信義房屋獲幸福企業金獎

幸福企業除了相對業界其他企業優渥的薪資，還包括比法定項目更優渥的福利，例如開放員工持股信託、分紅入股、提供子女教育補助、社團活動等。1111人力銀行將1600家企業分為「科技研發業」、「製造業」、「一般生活服務業」、「休閒娛樂服務業」、「餐飲服務業」、「營造建築業」、「金融管顧業」、「貿易流通業」、「大傳教育社福」等九類，取各類排名前段班的企業，頒發金獎。
信義房屋今年獲得「建築營造業」金獎，在第一線房仲業務薪資部分，保障新人前半年月薪5萬元，若期滿不適應想轉職，加發轉職金5萬元；轉正後，績優同仁留任獎勵金從25萬到上百萬元，也規劃團獎等獎勵制度。而無論是業務或幕僚人員，信義房屋每年也都會提撥公司稅後盈餘1／３作為年終獎金。
此外，信義房屋員工也都享有多元的福利待遇，除免費健康檢查、第二胎生育獎勵金１２萬元、相當於每年加薪1.5萬元的彈性福利信福幣之外，還有員工持股信託獎勵，也就是每月投入小額金額申購公司股票，除了可以固定分得股利，公司還會依員工提撥金額，補助最高50%的獎勵金，例如員工提撥1000元，公司再補助500元，每月即可購入1500元股票，替自己額外累積退休基金！透過良好的福利，落實企業「以人為本」、照顧員工的核心理念。
信義房屋人資部表示，未來將持續以高標準選才，培養產業中最頂尖的專業人才，也同時會提供更具競爭力的薪酬福利跟扎實完善的培訓制度，保障同仁工作與生活平衡，創造有安全感又具挑戰性的職涯舞台。歡迎想要挑戰高薪高發展工作的人才，加入全台直營上市房仲公司。
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