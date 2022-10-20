台積電再破底跌至387元！台股早盤下挫逾270點 航運大跌
美國國債殖利率飆升，市場對於經濟陷入衰退的擔憂加劇，美股3大指數19日收跌，結束連續兩天的反彈漲勢，惟費城半導體指數上揚16.79點。台北股市今（20）日開盤持續探底，早盤跌逾270點，最低下探至12701.04點，權值股台積電也再度破底，早盤下跌8.5元，來到387元。其他重要電子股同步弱勢，貨櫃航運族群也一片慘綠，貨櫃三雄甚至下挫約5至6％以上。而今日逆勢抗跌族群則聚焦在電力族群，電力供應概念股的茂迪、盈正、系統電皆上漲約1%。
道瓊工業指數下跌99.99點，跌幅0.33%，收在30423.81點。標準普爾指數下挫24.82點，跌幅0.67%，收在3695.16點。那斯達克指數挫跌91.89點，跌幅0.85%，收在10680.51點。費城半導體指數上揚16.79點，漲幅0.76%，收在2237.74點。
台北股市今日早盤跌逾270點，最低下探至12701.04點，權值股台積電再破底，早盤下跌8.5元，來到387元，跌幅超過2%以上。同樣是晶圓代工的聯電下跌1.31%，來到37.65元，世界先進與力積電分別下跌2.87%及1.51%。其他，聯發科下跌2.43%，鴻海跌約1.5%，來到101.5元。南亞科翻紅上漲0.93%，旺宏、宏碁、日月光下跌1.07%至1.36%，華碩、緯創、大立光下滑約0.28至2.09%多。
另外，貨櫃航運族群一片綠油油，長榮、陽明、萬海下挫約5至6％以上，航空雙雄下跌逾3%。觀光概念股也疲弱，山富、五福、富野、鳳凰跌逾1%至3%。而今日逆勢抗跌族群則聚焦在電力族群，電力供應概念股的茂迪、盈正、系統電皆上漲約1%，太陽能的元晶、聯合再生漲約1%內，風力發電的士電、中鋼構也漲約1%內。