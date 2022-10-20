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再度翻黑！9月外銷訂單609.3美元　仍寫同月次高

▲經濟部統計處今（20）日公布9月外銷訂單年減3.1%，不出所料再度翻黑，不過金額達609.3億美元，仍為歷年同月次高。（圖／NOWnews資料照片）
▲經濟部統計處今（20）日公布9月外銷訂單年減3.1%，不出所料再度翻黑，不過金額達609.3億美元，仍為歷年同月次高。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-20 16:49:52

經濟部統計處今（20）日公布9月外銷訂單年減3.1%，不出所料再度翻黑，不過金額達609.3億美元，仍為歷年同月次高。經濟部分析翻黑原因，主要是由於全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱，客戶進行庫存調整，加上去年同月基期較高所致。

根據經濟部統計資料指出，9月外銷訂單609.3億美元，月增63.5億美元，增幅11.6%，經季節調整後減0.4%。金額與上年同月相比，年減19.7億美元，或3.1%。累計1至9月接單5090.7億美元、年增5.7%，創歷年同期新高。

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8月外銷訂單被認為是「意外翻紅」，當時經濟部統計處處長黃于玲預估，9月外銷訂單將再度翻黑，金額將落在570至585億美元間，年減9.4％至7.0％。實際9月外銷訂單不出所料再度翻黑，經濟部分析，主因為全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱，客戶進行庫存調整，加上去年同月基期較高所致。

不過，國際品牌智慧手機新品上市，以及新興科技應用、數位化及雲端資料處理需求續強，挹注接單動能，抵銷部分減幅。

按貨品別觀察，電子及資訊通信產品持續受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求，再者，消費性電子新品備貨效應，使得接單呈現年增。但光學器材因終端產品需求疲弱，客戶持續調整 庫存，面板價格持續下滑，導致接單年減。

接單呈現年減走勢的還有傳統貨品中的基本金屬、塑橡膠製品、化學品及機械，經濟部說明，主因是由於全球經濟成長趨緩，終端市場需求不振，廠商對設備投資保守觀望，加上油價續居高檔壓抑部分石化產品加工利差所導致。

經濟部提到，雖然高效能運算、物聯網、車用電子等新興應用持續擴增， 加上國際各品牌消費性電子新品接續上市，以及歐美年終消費旺季備貨需求，有助於維繫外銷接單成長動能，不過全球通膨及升息壓力未減、 俄烏戰爭未停、中國大陸清零政策持續，增添全球經濟及貿易下行風險，恐抑低台灣接下來的外銷接單表現。

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