又有熱低壓恐成颱！路徑出爐週末防「類共伴」豪雨炸北台
今（20）日東北季風稍微減弱，各地白天氣溫也有回升，中南部高溫普遍都超過攝氏30度，天氣也較為穩定。中央氣象局指出，明（21）日各地仍為多雲到晴的好天氣，且氣溫將再略微回升約1~2度，不過明晚開始，台灣南方、今日下午2點生成的熱帶性低氣壓（TD26）接近，將開始引進水氣，迎風面基隆北海岸、台北山區、花蓮等地又將轉為有雨的天氣，並且持續到週六（10/22）整天。而下波東北季風預計會在下週日（10/23）報到，因此這個週末熱低壓或颱風加上東北季風，兩著可能產生「類共伴」的交互影響，導致雨量增加，不過目前研判這個熱低壓短期內發展有限，預計到下週日逐漸進入南海之後才會增強，並且有機會發展成颱風，雖然強度不如上週尼莎颱風強，但民眾仍需多加留意
中央氣象局預報員陳伊秀指出，明日氣溫受東北季風減弱還會再回升，新竹以北高溫約攝氏26~28度、中南部攝氏31~32度，低溫全台約落在攝氏20~22度，南部地區有機會達攝氏23度，不過清晨仍較為寒涼；氣象局指出，這波回溫預計持續到週日，屆時東北季風又會再增強，北部及東北部氣溫明顯驟降，其他地區入夜後也會轉涼。此外，因東北季風減弱，今晚起台灣周邊的風力也會隨之降低。
降雨部分，陳伊秀表示，明日白天情況與今天類似，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部地區及大台北山區有零星短暫雨，下半天開始大台北地區將轉為有局部短暫雨的天氣，受熱低壓外圍雲系影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨。
陳伊秀提及，目前這個熱帶性低氣壓（TD26）正往西穩定移動中，預計在明晚到週六一整天來到呂宋島至巴士海峽之間，屆時最靠近台灣並帶來水氣，迎風面的基隆北海岸、東北部地區及大台北山區將有局部大雨，其中東北部地區更有局部豪雨發生的機率；不過TD26的發展有限，預計到週日進入南海、遠離台灣後才會增強，並且有機會發展成颱風；而週末隨著東北季風即將增強，TD26也可能會與之產生一點類似「共伴效應」的情況，稍稍增大雨勢。
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