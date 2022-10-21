九合一大選抽籤出爐　全台各縣市候選人號次一次看

基隆市
1號謝國樑、2號陳薇仲、3號蔡適應、4號曾國民、5號黃希賢
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1號張家豪、2號王文娟、3號鄭匡宇、4號黃聖峰、5號童文薰、6號蔣萬安、7號蘇煥智、8號黃珊珊、9號施奉先、10號唐新民、11號謝立康、12號陳時中
新北市
1號林佳龍、2號侯友宜
桃園市
1號張善政、2號賴香伶、3號鄭運鵬、4號鄭寶清
新竹市
1號黃源甫、2號龔偉綸、3號林耕仁、4號李驥羣、5號沈慧虹、6號高虹安
新竹縣
1號黃秀龍、2號范振揆、3號周江杰、4號楊文科、5號劉復嵐
苗栗縣
1號鍾東錦、2號謝福弘、3號吳盛聖、4號徐定禎、5號宋國鼎
台中市
1號陳美妃、2號蔡其昌、3號盧秀燕
彰化縣
1號王惠美、2號黃秀芳、3號蕭仁正
南投縣
1號蔡培慧、2號許淑華、3號王永慶
雲林縣
1號張麗善、2號劉建國、3號林佳瑜
嘉義市
1號黃敏惠、2號蔡松益、3號黃紹聰、4號陳泰山、5號黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、6號李俊俋
嘉義縣
1號王育敏、2號翁章梁
台南市
1號許忠信、2號林義豐、3號謝龍介、4號吳炳輝、5號黃偉哲
高雄市
1號鄭宇翔、2號曾尹儷、3號柯志恩、4號陳其邁
屏東縣
1號詹智鈞、2號蘇清泉、3號周春米
宜蘭縣
1號林姿妙、2號朱振東、3號許鋐哲、4號陳秋境、5號江聰淵、6號陳琬惠
花蓮縣
1號徐榛蔚、2號黄師鵬、3號谷辣斯·尤達卡Kolas Yotaka
台東縣
1號陳長宏、2號饒慶鈴、3號劉櫂豪
連江縣
1號李問、2號曹爾元、3號王忠銘
金門縣
1號李應文、2號朱紀瑋、3號林志錦、4號楊鎮浯、5號陳福海、6號洪志恒
澎湖縣
1號陳光復、2號賴峰偉、3號葉竹林