2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

九合一大選抽籤出爐　全台各縣市候選人號次一次看

▲2022九合一大選今（21）日舉行各縣市候選人號次抽籤，《NOWnews今日新聞》為您特別整理的候選人號次名單。（圖／NOWnews資料照）
▲2022九合一大選今（21）日舉行各縣市候選人號次抽籤，《NOWnews今日新聞》為您特別整理的候選人號次名單。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-21 11:08:38

2022九合一大選進入倒數階段，今（21）日舉行各縣市候選人號次抽籤。以下為《NOWnews今日新聞》為您特別整理的候選人號次名單。

基隆市
1號謝國樑、2號陳薇仲、3號蔡適應、4號曾國民、5號黃希賢

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市
1號張家豪、2號王文娟、3號鄭匡宇、4號黃聖峰、5號童文薰、6號蔣萬安、7號蘇煥智、8號黃珊珊、9號施奉先、10號唐新民、11號謝立康、12號陳時中

新北市
1號林佳龍、2號侯友宜

桃園市
1號張善政、2號賴香伶、3號鄭運鵬、4號鄭寶清

新竹市
1號黃源甫、2號龔偉綸、3號林耕仁、4號李驥羣、5號沈慧虹、6號高虹安

新竹縣
1號黃秀龍、2號范振揆、3號周江杰、4號楊文科、5號劉復嵐

苗栗縣
1號鍾東錦、2號謝福弘、3號吳盛聖、4號徐定禎、5號宋國鼎

台中市
1號陳美妃、2號蔡其昌、3號盧秀燕

彰化縣
1號王惠美、2號黃秀芳、3號蕭仁正

南投縣
1號蔡培慧、2號許淑華、3號王永慶

雲林縣
1號張麗善、2號劉建國、3號林佳瑜

嘉義市
1號黃敏惠、2號蔡松益、3號黃紹聰、4號陳泰山、5號黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、6號李俊俋

嘉義縣
1號王育敏、2號翁章梁

台南市
1號許忠信、2號林義豐、3號謝龍介、4號吳炳輝、5號黃偉哲

高雄市
1號鄭宇翔、2號曾尹儷、3號柯志恩、4號陳其邁

屏東縣
1號詹智鈞、2號蘇清泉、3號周春米

宜蘭縣
1號林姿妙、2號朱振東、3號許鋐哲、4號陳秋境、5號江聰淵、6號陳琬惠

花蓮縣
1號徐榛蔚、2號黄師鵬、3號谷辣斯·尤達卡Kolas Yotaka

台東縣
1號陳長宏、2號饒慶鈴、3號劉櫂豪

連江縣
1號李問、2號曹爾元、3號王忠銘

金門縣
1號李應文、2號朱紀瑋、3號林志錦、4號楊鎮浯、5號陳福海、6號洪志恒

澎湖縣
1號陳光復、2號賴峰偉、3號葉竹林

桃市長選舉號次出爐　張善政1賴香伶2鄭運鵬3鄭寶清4

高雄市長選舉抽籤陳其邁4號柯志恩3號　陳其邁：再拚4年

林佳龍：侯友宜能力、專業有限　再做下去對大家都不好

再批高端亂搞！蔣萬安抽中6號　高喊66大順、台北出運

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀