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《黑澀會》玉兔曬「寶寶透視照」！網罵翻：孕婦照X光？

▲女藝人玉兔（鄭如吟）今（21）日凌晨在IG上傳一張疑似X光照的全身照，照片還能清楚看見肚中胎兒的模樣，讓網友質疑「孕期可使用X光嗎」。（圖／翻攝自玉兔臉書）
▲女藝人玉兔（鄭如吟）今（21）日凌晨在IG上傳一張疑似X光照的全身照，照片還能清楚看見肚中胎兒的模樣，讓網友質疑「孕期可使用X光嗎」。（圖／翻攝自玉兔臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-21 13:59:23

從《我愛黑澀會》出道的36歲女藝人玉兔（鄭如吟）今年3月底嫁給導演老公Howard，5月宣布懷孕，大肚子的她預計在11月卸貨。不過，她今（21）日凌晨在IG、臉書上傳一張疑似X光照的全身照，照片還能清楚看見肚中胎兒的模樣，讓網友質疑「孕期可使用X光嗎」，引起熱議。對此，玉兔也親自回應「這是網站的圖～ 我有標記」。

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▲玉兔（右）宣布結婚。（圖／玉兔IG）
▲玉兔（右）宣布結婚。（圖／玉兔IG）
即將臨盆的玉兔，今日凌晨在IG、臉書曬出一張全身透視照，也開心透露寶寶的週數「37W」，並Hashtag「孕媽咪日記」。從照片中可以看到，除了孕婦，就連肚裡胎兒的骨骼都能清楚看見，還能看到胎兒已經呈現「頭上腳下」的姿勢。

▲玉兔（鄭如吟）她今（21）日凌晨在IG上傳一張疑似X光照的全身照，照片還能清楚看見肚中胎兒的模樣，讓網友質疑「孕期可使用X光嗎」。（圖／翻攝自玉兔IG）
▲玉兔（鄭如吟）她今（21）日凌晨在IG上傳一張疑似X光照的全身照，照片還能清楚看見肚中胎兒的模樣，讓網友質疑「孕期可使用X光嗎」。（圖／翻攝自玉兔IG）
貼文及照片一出，引起熱議，有網友認為，「這太威了」、「第一次看到，好酷喔」、「哇～～」、「現在才知道可以這樣拍～可惜我沒機會啦」、「好帥喔天啊」。

但也引起許多網友質疑，「孕期可使用X光？」「這網路上的圖吧」、「可以照x光嗎？」「真的xray嗎？如果是真的，還真是過分，為了拍照讓還未出生的孩子承受X光射線」，對此，玉兔也親自在留言處回應「這是網站的圖～ 我有標記，我在文字上有寫Photo by Prenatalyogacenter，大家一定覺得照片太震撼沒看清楚～ 我決定再加個中文」。

▲玉兔5月宣布當媽，喜迎最特別的母親節。（圖／玉兔IG）
▲玉兔5月宣布當媽，喜迎最特別的母親節。（圖／玉兔IG）
不過針對孕婦能否拍攝X光，婦產科醫師蘇怡寧過去就曾在臉書粉專發文解釋，針對「輻射對於胎兒發育有什麼影響」，他回答「那是必須在高劑量的輻射暴露之下才會有影響，在高劑量的輻射暴露之下，根據研究發現最常見的問題會有生長遲滯小頭症以及智能缺損等等方面的問題。臨床上已經證實會引起智力缺損的劑量最低大概是610 mGy，目前認為的安全劑量大概是介於60–310 mGy之間」。

蘇怡寧接著說，「總的來說，一般上即便是多次暴露在診斷性X光下，不管怎麼算，累積的劑量也很難超過前面所說的610 mGy。換個方式說，一般診斷性的X光輻射劑量基本上都是遠遠少於50mGy，電腦斷層CT高一些但還是低於這個劑量，而低於這個數值，在有關胎兒異常的風險或是流產上並不曾被報告過，所以目前共識認為是安全的」。（編輯：郭佩蓉）


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