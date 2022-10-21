LUXGEN N7亮相！標準版「百萬內」入手：搶電動車5成市占
裕隆集團和鴻海合作跨入電動車領域，旗下納智捷LUXGEN推出首款電動休旅車n7，預計將在明年底正式上市開賣，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮昨（20）出席納智捷品牌日，自信喊話納智捷重新出發，董事長左自生也承諾，n7標準款可在百萬元以內入手，以目前首波預購已達1.5萬張訂單來看，買氣頗為熱烈，誓言有望搶下電動車市場「半壁江山」。
裕隆集團旗下汽車品牌納智捷LUXGEN宣布轉型，與鴻海集團合作發展純電車，日前推出純電休旅車n7 ，首波預購已快速額滿，短短兩天創下1.5萬張訂單，而第二波預購自18日開跑至今仍在進行中，前兩日已累積8千台，預購將於10月23日截止，合計初期目標是3萬台。LEXGEN昨（20）日在三創舉辦品牌日，由n7率先換上全新的品牌識別，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示，n7對納智捷而言不只是一台新車，更重要的是，它代表著納智捷新起點的開始。
而納智捷董事長左自生也公布n7車系共有3種版本，包括價格親民的標準版，續航里程420公里，充電一次可從台北開到高雄；以及續航里程可達到700公里的長程版，還有時速0到100公里只要3.8秒的性能版。相較目前市面上電動車行情，納智捷n7的價格相對有競爭力，左自生承諾，今年預購下單的n7車主，無論接下來原物料如何調漲，標準版都可以用百萬元以內入手，長程版約落在130萬元，性能版暫時未定。
左自生也提到，n7預計在2023年底上市，首波預購訂單1.5萬張目標在3個月內完成交車，若以明年國內電動車市估達2萬台來看，左自生認為納智捷將可搶下電動車市場「半壁江山」，當年度5成市占率不是夢。