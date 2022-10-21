啦啦隊子瑜為《玩很大》拉票！比基尼「濕身辣照」瘋傳
富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員「慈妹」彭翊慈，雖然身材嬌小，但擁有C級傲人上圍，也因為長相神似TWICE台灣成員周子瑜，因此也有「啦啦隊子瑜」、「小周子瑜」的封號。而今（21）日是金鐘57頒獎典禮，今年也特別增加「網路票選人氣節目獎」，她為了替《綜藝玩很大》拉票，昨（20）日PO出穿著比基尼進SPA泳池「被水柱沖」的12秒養眼影片，讓網友暴動直呼「太晃啦，畫面」、「這影片怎麼有一小時」。
慈妹近日登上《綜藝玩很大》，15日也在IG貼出比基尼自拍，羞喊「第一次的比基尼上陣，就獻給玩很大了」，可愛又不失性感的模樣，圈粉無數。她昨日更在IG發出影片，只見她綁著包包頭，身穿藍色比基尼，曬出超兇C級上圍，深邃事業線一覽無遺。
她整個人泡在泳池內，在水中轉圈圈、任由水柱沖自己的身體，還對鏡頭比愛心，「影片外流啦，你們平常看的美照是如何拍的呢…（超瘋超吵），我想是因為琳妲是攝影師。今天是金鐘人氣節目獎，身邊還有誰沒投票，就交給你們啦～慈慈跟玩很大愛你唷」。
影片一出，網友紛紛留言，「太晃啦~~~~畫面」、「感謝玩很大讓我知道慈妹」、「哇！辣翻了」、「這影片怎麼有一小時」、「真可愛」、「慈妹超辣」、「這影片怎麼一直看不完」、「好想當水池」。（編輯：郭佩蓉）