金鐘紅毯／蔡淑臻變藍仙子「北半球炸出」！曝想拿獎心聲
第57屆電視金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮，於今（22日）晚間7點在國父紀念館隆重舉行，而星光大道也已經在下午5點登場，由陳家逵、楊小黎擔任主持人。其中，以 《我是自願讓他殺了我》入圍「迷你劇集／電視電影女主角獎」的女神蔡淑臻，這次以水藍色禮服現身紅毯，不僅性感露出上半身的白皙肌膚，也小小露出傲人上圍，而談到這次入圍心情，蔡淑臻則小小吶喊，「拜託就是我（拿獎）！」
蔡淑臻過去憑藉《噬罪者》唐娟一角，拿下第55屆金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，即便與今年入圍獎項「迷你劇集／電視電影女主角獎」有些不同，但她仍非常想要拿獎，「其實從入圍到現在，想拿獎的心情，不斷往上堆疊中」，更小小喊聲「拜託就是我！」有趣的是，蔡淑臻這次也擔任頒獎者，她則笑說，「我最怕頒獎，好緊張喔！」
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