劉雨柔怒嗆楊皓如！公開「對話截圖」氣喊：睜眼說瞎話
女藝人劉雨柔和老公黃育仁（Jeff）上個月離婚，消息一出，讓粉絲震驚又錯愕。近日，她在節目《小姐不熙娣》爆料和好姐妹花花曾被一位「心機女」挑撥，網友循線也發現這位心機女就是「女星楊皓如」，兩人還曾在《命運好好玩》談及此事，也在場大和解。豈料劉雨柔舊事重提，讓楊皓如氣炸，諷刺她「婚姻不幸福」，對此，劉雨柔也落淚「在別人傷口上撒鹽」，更曬出對話截圖「後悔當初試圖說服花花原諒這個人，睜眼說瞎話，死到臨頭不肯認錯」。
劉雨柔日前上節目《小姐不熙娣》爆料，曾被一位心機女害慘，而網友也循線發現，該位心機女就是女星楊皓如。但兩人多年前就曾上節目《命運好好玩》談及此事，更在場大和解。豈料劉雨柔舊事重提，使楊皓如20日氣得在臉書發文「如果妳多年前跟某人已經把誤會解開了，這幾年不但受邀參加婚禮還給了紅包，私底下也曾相約聚會、平常見面也嘻嘻哈哈有說有笑，現在卻發現她還是到處在背後一直婊妳，請問你們會如何反應呢」？
貼文一出，也有網友回應「把自己過得讓她羨慕到死，她不會停止婊妳的，因為她就是比不上妳，以上」，而楊皓如也回應「好，婚姻幸福方面我現在已經贏她很多了」，讓劉雨柔氣得截圖發限時動態「這就是妳的水準」，也在臉書氣哭發文「拿別人的婚姻來調侃，不會顯得妳比較高尚。在別人傷口上撒鹽，來逃避自己犯過的錯誤…妳真的都是第一名！包括妳婚姻美滿也第一名」。
不只如此，怒氣未消的劉雨柔還在留言處回應網友，更曬出「對話截圖」，表示「我才後悔當初試圖說服花花原諒這個人，睜眼說瞎話，死到臨頭不肯認錯，還要合理化自己在節目上的行為」。從截圖中可以看到，「姊，妳對我來說就是一輩子的親姊姊，我非常了解妳的圓融跟說話方式。但……或許皓如當時看重這個朋友，聽妳講一些事情，妳沒有那個意思，但她多想而且當真，才去編造故事」，花花回應「沒有私交，更沒什麼感情好不好的問題」，這時帳號被馬賽克的人訊息則表示「花花，我那時在娛樂通需要比哈新聞還over」，而網友也發現被塗黑者就是「Lorraine Yang（楊皓如）」。
不過也有網友認為「自找的」，對此，劉雨柔也反擊「你挺他是你的選擇。我跟花花依然都是故事的受害者，他有沒有積極道歉，抑或是避重就輕，我剛剛整理了所有當初的對話紀錄，我想內容一目了然，我也不需要多強辯什麼。我好相處，但絕對不是沒有脾氣，我很期待對話公佈的那一天，也總算能還我清白」。（編輯：郭佩蓉）