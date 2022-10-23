謝盈萱奪視后「爆粗口」道歉！自責哭了：做了不好的示範

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謝盈萱今日中午在臉書發文道歉，「先跟所有的家長們抱歉，我做了很不好的示範，請大家原諒！（特別感謝鍾欣凌學姊的救場）」，她也特別感謝評審、一同入圍的女演員們，「兩齣戲我自己都非常喜歡，謝謝你們的肯定，也同時肯定了整個團隊，謝謝一同入圍的女演員們，我真心感受到能夠跟妳們一起入圍是我最大的榮幸，期待未來能夠在影視裡面與妳們相遇，一起為這個世代的女演員創作更多不同的角色故事」。
前一晚典禮因為時間有限，加上口誤爆粗口插曲，謝盈萱今日也在文內補完得獎感言，除了感謝《四樓的天堂》和《俗女養成記2》的所有劇組工作人員、演員們，也不忘感謝恩師、老闆和經紀人，「我真的很幸運一路有你們的照顧」。
最後，謝盈萱也不忘感謝好友曾寶儀和媽媽，「謝謝老媽，在我沒有收入的時候，妳掏空口袋都要讓我去完成表演這條路，還有當晚的主持人寶儀，妳真真切切的陪伴我這些年的過程。這一路跨過劇場，走到影視，兩個不同的領域都讓我得到不一樣的養分，能夠成為業內運作中的小小螺絲釘，最終只有感謝！特別感謝我生命中的貴人，我的人生因為您而有了料想不到的開展，金鐘57對我來說別具意義」。
貼文一出，網友也紛紛留言，「愛死你了～～～再次恭喜」、「這是真性情，愛你詮釋的每一場角色」、「致詞很精彩啊，真的不用道歉，超讚的，愛死你了」、「就是愛死妳這一副可愛的真性情模樣啊」、「不好意思早上我重看了8321遍還是一直笑、太可愛啦大恭喜」。（編輯：郭佩蓉）