黃偉哲競總成立拼連任 小英南下站台肯定台南市政

台南市長黃偉哲今 (23) 日連任競選總部成立，總部設置於仁德與東區的交界，下午不到 2 點就已湧進大批支持民眾，現場座位一度爆滿 ，會場周邊也水洩不通。總統蔡英文特地親臨為黃偉哲及民進黨議員候選人授戰旗，台南 6 位立委也化身選戰總督導，展現台南大團結氣氛。

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▲活動現場擠滿大批支持民眾，估計超過3萬人（圖／黃偉哲團隊提供）

總統蔡英文致詞時以黃偉哲號次 5 號稱讚黃偉哲「 5 認真 5 吿讚」，她說，台南不只有文化發展，還有科技產業。蔡英文說，因為有黃偉哲跟中央一起打拚，現在台南高鐵周遭不只有沙崙綠能科學城，還有資安產業、大台南會展中心，未來中研院南部院區完工後，將繼續設立「量子科技實驗大樓」。蔡英文也說明未來南科與沙崙之間將透過捷運連結，替台南新添 8 萬就業機會，呼籲市民繼續支持黃偉哲，讓國家級建設繼續在台南，讓台南繼續進步。

黃偉哲表示，這次的選舉，不只決定市長、議員與里長，也是一場看好台南或看衰台南的決戰。黃偉哲並質疑前總統馬英九沒資格來台南講東講西，因為在馬英九任內，台灣債務增加 1 兆七千億，黃偉哲以馬英九是「敗家總統」為例，相較蔡總統任內不僅還債，還讓經濟成長比以往更高。所以台南不需要敗家的政策，只有省愈多、才能給鄉親更多的福利。

主持人林宜瑾立委表示，黃偉哲市長從基層出身，長期傾聽人民聲音，高支持度的背後也是民眾對市政執行力的認同，例如北外環道三期完成、實現區區有日照，在黃偉哲的努力下，中央的預算能夠一一在地方陸續落實。

▲黃偉哲拜託鄉親除了將市長選票投給自己繼續為民服務外，也要用選票將34位市議員候選人送進議會，為人民打拼（圖／黃偉哲團隊提供）