黃偉哲競總成立拼連任 小英南下站台肯定台南市政

台南市長黃偉哲今(23)日連任競選總部成立，總部設置於仁德與東區的交界，下午不到2點就已湧進大批支持民眾，現場座位一度爆滿，會場周邊也水洩不通。總統蔡英文特地親臨為黃偉哲及民進黨議員候選人授戰旗，台南6位立委也化身選戰總督導，展現台南大團結氣氛。
總統蔡英文致詞時以黃偉哲號次5號稱讚黃偉哲「5認真5吿讚」，她說，台南不只有文化發展，還有科技產業。蔡英文說，因為有黃偉哲跟中央一起打拚，現在台南高鐵周遭不只有沙崙綠能科學城，還有資安產業、大台南會展中心，未來中研院南部院區完工後，將繼續設立「量子科技實驗大樓」。蔡英文也說明未來南科與沙崙之間將透過捷運連結，替台南新添8萬就業機會，呼籲市民繼續支持黃偉哲，讓國家級建設繼續在台南，讓台南繼續進步。
黃偉哲表示，這次的選舉，不只決定市長、議員與里長，也是一場看好台南或看衰台南的決戰。黃偉哲並質疑前總統馬英九沒資格來台南講東講西，因為在馬英九任內，台灣債務增加1兆七千億，黃偉哲以馬英九是「敗家總統」為例，相較蔡總統任內不僅還債，還讓經濟成長比以往更高。所以台南不需要敗家的政策，只有省愈多、才能給鄉親更多的福利。
主持人林宜瑾立委表示，黃偉哲市長從基層出身，長期傾聽人民聲音，高支持度的背後也是民眾對市政執行力的認同，例如北外環道三期完成、實現區區有日照，在黃偉哲的努力下，中央的預算能夠一一在地方陸續落實。
今日造勢活動人潮估計現場人數達到數萬人，在台南6位立委與34位議員候選人及代表全部出席後活動達到最高潮。全體候選人大聲疾呼力求民眾支持，讓黃偉哲高票當選，議員全壘打拚議會過半，並希望更多市民支持18歲公民權。