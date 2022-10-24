2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

外送員鬼切被罰1萬8！向法官求情「會丟工作」　下場出爐

▲一名女外送員在國道開車時違規連續變換車道，且未打方向燈，遭警方開罰18000元，女子不服提起行政訴訟。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲一名女外送員在國道開車時違規連續變換車道，且未打方向燈，遭警方開罰18000元，女子不服提起行政訴訟。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-10-24 09:29:56

一位陳姓女外送員，於2021年8月5日開車行經國道一號北上五股交流道時，違規從外側車道連續右切兩車道，且完全未打方向燈，遭警方依危險駕駛開罰18000元。陳女不服提起訴訟，向法官求情說自己當天身體不適，且若遭裁罰會失去外送員工作，不過法院審理後仍然駁回陳女請求，拒絕撤銷罰單，全案仍可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，陳女當天在外側車道違規「鬼切」，連續切換兩個車道還未打方向燈，過程中差點與其他車輛發生擦撞，國道警方依危險駕駛開罰18000元，並勒令要求陳女參加道安講習。

陳女不服提起訴訟，要求撤銷罰單，聲稱自己當天開車時身體不適，所以才切換車道想趕快離開國道，一時緊張忘記打方向燈。陳女還向法官求情表示，當天是要去探望未成年女子，自己與前夫離婚，子女與前夫同住，如今靠全職外送員維生，若遭開罰會失去工作，且可能因此失去探視子女的機會，希望法官撤銷罰單。

基隆地院則表示，陳女違規行為屬實，雖供稱身體不適，但未有其他證據佐證，且即便身體不適，更應該小心駕駛，而非違規連續變換車道。另外，陳女擔心遭罰會影響生計，但裁決機關依法裁決是法治國家基本原則，陳女所述並非可以免罰的理由，駁回申請，不過全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）

Gino勁宥被判刑後首發聲！喊冤不認性侵嘆「人醜性騷擾」

蘭潭水庫男釣客「下水解魚鉤」溺斃！被魚線纏手浮不起來

大韓航空班機降落宿霧機場傳意外！失控「衝出跑道」

三峽氣爆現場找到「不明黃色粉末」　警消連夜採檢送驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀