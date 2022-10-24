外送員鬼切被罰1萬8！向法官求情「會丟工作」 下場出爐
一位陳姓女外送員，於2021年8月5日開車行經國道一號北上五股交流道時，違規從外側車道連續右切兩車道，且完全未打方向燈，遭警方依危險駕駛開罰18000元。陳女不服提起訴訟，向法官求情說自己當天身體不適，且若遭裁罰會失去外送員工作，不過法院審理後仍然駁回陳女請求，拒絕撤銷罰單，全案仍可上訴。
據了解，陳女當天在外側車道違規「鬼切」，連續切換兩個車道還未打方向燈，過程中差點與其他車輛發生擦撞，國道警方依危險駕駛開罰18000元，並勒令要求陳女參加道安講習。
陳女不服提起訴訟，要求撤銷罰單，聲稱自己當天開車時身體不適，所以才切換車道想趕快離開國道，一時緊張忘記打方向燈。陳女還向法官求情表示，當天是要去探望未成年女子，自己與前夫離婚，子女與前夫同住，如今靠全職外送員維生，若遭開罰會失去工作，且可能因此失去探視子女的機會，希望法官撤銷罰單。
基隆地院則表示，陳女違規行為屬實，雖供稱身體不適，但未有其他證據佐證，且即便身體不適，更應該小心駕駛，而非違規連續變換車道。另外，陳女擔心遭罰會影響生計，但裁決機關依法裁決是法治國家基本原則，陳女所述並非可以免罰的理由，駁回申請，不過全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）