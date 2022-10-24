專訪／陳時中翻台北！內斂熟男挺身參選越「陳」越香

▲個性內斂的陳時中仍稍寡言，還學不太會激情造勢，不過身邊幕僚都說他是個有同理心、關懷社會的性情中人，甚至有點悶騷。（圖／陳時中辦公室提供）
▲個性內斂的陳時中仍稍寡言，還學不太會激情造勢，不過身邊幕僚都說他是個有同理心、關懷社會的性情中人，甚至有點悶騷。（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹、鄭宏斌、吳嵩浩／台北報導

2022-10-24 15:00:002022-10-24 15:02:31

九合一投票日將近，各陣營短兵相接。代表民進黨參選台北市長的陳時中是第一次選舉，從高高在上的防疫指揮官，放下身段轉為鞠躬揮手的候選人。然而跑遍北市，個性內斂的陳時中仍稍寡言，還學不太會激情造勢，看似有點不好親近，不過身邊幕僚都說他是個有同理心、關懷社會的性情中人，甚至有點悶騷。身為「老台北人」的都會熟男，陳時中要證明他是越「陳」越香。

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▲（圖／NOWnews攝影中心）
▲身為「老台北人」的都會熟男，陳時中參選台北市長，要證明他是越「陳」越香。（圖／NOWnews攝影中心）
2020年起COVID-19疫情肆虐全球，台灣穩坐全球防疫模範生，作為指揮官的陳時中一夕之間成為家喻戶曉的人物，現又轉換身份成為候選人。這一天，陳時中接受《NOWnews今日新聞》專訪，娓娓道來過去在衛福部修了多少法條、做了諸多改革，談的是實務經驗，少了煽情漂亮的選舉語言。

陳時中談吐穩重，情緒不形於色，卻不讓人覺得嚴肅而有距離感。即使稍微寡言，說起話來甚至有點像在「上課」，但在慢慢聊天的過程中，他並沒有那麼不好親近，而令人感覺他是個觀察社會、在意周遭發生事物的人。

陳時中過往就熱衷參與政治活動，不過多半是抬轎角色。他坦言，疫情前完全沒有想過選舉，但在防疫第一年後半段陸陸續續有勸進參選的聲音，「那時候就民調很高，但一點都沒有想參選，只想把疫情顧好」。

何時開始有了挑戰首都的念頭？陳時中表示，大約是確定omicron變種病毒有輕症化的趨勢，自己也開始不排斥選舉；後來確認疫情致死率低，全球漸漸看到曙光，而自己也想要替社會服務，台北市又是一個很好的實行場域，因此就決定披掛上陣。

▲陳時中（圖／記者林調遜攝，2022.07.13）
▲陳時中在7月13日正式獲得民進黨徵召，投入台北市長選舉，力拚綠色執政重返台北市政府。（圖／記者林調遜攝）
年近七十才第一次投入選舉，記者問，是否會因為對手的抹黑攻擊而生氣？突然間，原本談吐內斂的陳時中情緒湧上，他很肯定地點了頭說，「有，確實有」，但是過1個禮拜，自己就冷靜下來了。

「這些攻擊對內心有傷害，一開始確實落入那樣的情緒中」，他說，當然也想去反駁，但後來就覺得沒有意義，「因為你講過的，別人還是要這樣講」，不需要花那個精神，澄清錯誤訊息，講過一遍就好。

如果時間重來，沒有疫情、沒有選舉，談及本來的人生規劃，陳時中坦言，當政務官之前，本來已經要退休了，自己也開始規劃退休生活；沒想到後來被叫進了行政團隊，後來又爆發疫情，就一直忙碌至今。

那如果這一切都沒發生呢？陳時中笑了起來，好似脫下壓抑的束縛般，像個貪玩小孩地說「現在第一批要出國，我也是要出國一下」。那想要去哪？陳時中想都沒想就說「去日本吧」，比較近，就找幾個朋友去走走、休息一下。

陳時中也表示，原先妻子很反對他投入選舉，但既然決定了，她也變得很支持。然而，從疫情期間到現在，「2年多來，包含早、中、晚餐，跟太太吃飯不超過15次」，如果選上市長不會這樣做，因為防疫指揮官作息相對不正常，但當市長當然要比較正常。

訪談最後，「老台北人」陳時中聊起「老台北」，跟記者聊起喜歡的在地小吃，回憶起學生時代到台大打籃球的場景，還有現不復存的鐵軌、水溝和橋，在他的描述中，台北是個越陳越香的城市。

陳時中也聊起自己喜歡唱歌，剛才那位細數自己修了多少法條的市長候選人，瞬間換了張親和的臉孔，展露出外界鮮少看到、輕鬆又悶騷的那一面。

▲陳時中參選以來走遍城市各角落，訪視不同產業，聽取市民心聲；圖為其赴健身房學習防身術。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中參選以來走遍城市各角落，訪視不同產業，聽取市民心聲；圖為其9月16日赴健身房觀摩綜合格鬥，並在擂台上學習防身術。（圖／陳時中辦公室提供）
▲卸下指揮官身分，陳時中參選以來走入市場、廟埕，與台北市民面對面接觸，說明施政藍圖爭取支持。（圖／陳時中辦公室提供）
▲卸下指揮官身分，陳時中參選以來走入市場、廟埕，與台北市民面對面接觸，說明施政藍圖爭取支持。（圖／陳時中辦公室提供）
▲卸下指揮官身分，陳時中參選以來走入市場、廟埕，與台北市民面對面接觸，說明施政藍圖爭取支持。（圖／陳時中辦公室提供）
▲卸下指揮官身分，陳時中參選以來走入市場、廟埕，與台北市民面對面接觸，說明施政藍圖爭取支持。（圖／陳時中辦公室提供）

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