Uber力挺LGBTQIA+多元族群！彩虹車車上路　餐點買1送1

▲Uber力挺LGBTQIA+多元族群，10/29遊行當日將於現場參與遊行和設攤，且同步推出餐點買1送1。（圖／翻攝官網）
▲Uber力挺LGBTQIA+多元族群，10/29遊行當日將於現場參與遊行和設攤，且同步推出餐點買1送1。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-26 12:59:26

第20屆臺灣同志遊行將於本週六（10/29）登場，Uber 及 Uber Eats力挺LGBTQIA+多元族群，以「Move with Pride 愛無限。愛同行」為主題推出一系列線上及線下活動。Uber App 中的汽車標誌將在遊行當天化身為「彩虹車車」；Uber Eats即日起（10/26）起祭出特製彩虹餐點，活動餐點買1送1、彩虹驕傲商品專區優惠。大遊行當日，Uber 也將出動花車遊行、攤位互動送限量獨家周邊小禮、乘車優惠等。

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以行動支持臺灣同志遊行，Uber 將於同志遊行當日，將出動品牌花車參與藍色遊行大隊，活動現場也將設有攤位，民眾也可至靠近台北市政府大樓、編號B18-19號攤位，與 Uber 品牌地標拍照打卡、參加彈珠台互動遊戲，就有機會獲得限量獨家設計的托特包、杯套、口罩、紙膠帶、扇子等彩虹小物，以及 Uber App 乘車優惠 和 Uber Eats 優惠序號，還有商家合作夥伴自行提供的餐飲優惠券。

▲民眾到場參與臺灣同志遊行，到 Uber 攤位玩遊戲就有機會獲得獨家設計彩虹小物。(圖／官方提供)
▲民眾到場參與臺灣同志遊行，到 Uber 攤位玩遊戲就有機會獲得獨家設計彩虹小物。(圖／官方提供)
Uber App 上的汽車標誌顯示將於10/29當日更改為彩色，讓多元平權精神在App中成為一道道移動的彩虹被更多人看見。此外，Uber App 攜手合作車隊祭出遊行當日乘車優惠，民眾於10/29打開 Uber App，凡叫車或下車地點位在台北市市政府廣場，輸入優惠序號【愛無限愛同行22】，即可享2趟8折乘車優惠，單趟最高折抵100元；Uber App 新用戶於10/29至12/31期間，輸入優惠序號【愛無限愛同行】，可享2趟120元乘車折抵優惠。

活動限定特製餐點、商品專區及優惠

  • 彩虹主題特製餐點：台北天母咖啡店「Supranormal Bakery Cafe」 推出全手工特製的彩虹啵啵蛋糕；Flash Coffee推出驕傲紫旋風。
  • 彩虹驕傲外送美食買1送1：10/26~11/8期間點購珍煮丹、大苑子、Flash Coffee、怡客咖啡、YAYOI彌生軒等活動餐廳指定商品，可享買1送1優惠；優饗及雙享方案會員輸入優惠序號【彩虹驕傲】，單筆訂單滿299元可再享1次整筆訂單85折優惠，單筆最高折抵60元。Uber Eats App 新用戶於10/29~11/11，輸入優惠序號【美食同行】，可享2次美食外送3折優惠，單筆訂單金額須滿49元，單筆最高折抵150元。
  • 彩虹驕傲專區商品65折起：10/26~11/1，Uber Eats 優市推出「彩虹驕傲專區」65折起，號召屈臣氏、大潤發、唐吉訶德、新光好好集、棉花田、傳統市場等商家合作夥伴響應推出「彩虹驕傲專區」商品8折起。Uber Eats App 用戶輸入優惠序號【生鮮無限】，於指定商家購買生鮮雜貨，可享2次9折優惠，單筆訂單金額須滿699元，單筆最高折抵150元。
▲Uber App 中的汽車標誌將在10／29更改為彩色，讓彩虹驕傲在城市地圖中遍地開花。（圖／官方提供）
▲Uber App 中的汽車標誌將在10／29更改為彩色，讓彩虹驕傲在城市地圖中遍地開花。（圖／官方提供）

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