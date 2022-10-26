Uber力挺LGBTQIA+多元族群！彩虹車車上路　餐點買1送1

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Uber App 上的汽車標誌顯示將於10/29當日更改為彩色，讓多元平權精神在App中成為一道道移動的彩虹被更多人看見。此外，Uber App 攜手合作車隊祭出遊行當日乘車優惠，民眾於10/29打開 Uber App，凡叫車或下車地點位在台北市市政府廣場，輸入優惠序號【愛無限愛同行22】，即可享2趟8折乘車優惠，單趟最高折抵100元；Uber App 新用戶於10/29至12/31期間，輸入優惠序號【愛無限愛同行】，可享2趟120元乘車折抵優惠。
活動限定特製餐點、商品專區及優惠
- 彩虹主題特製餐點：台北天母咖啡店「Supranormal Bakery Cafe」 推出全手工特製的彩虹啵啵蛋糕；Flash Coffee推出驕傲紫旋風。
- 彩虹驕傲外送美食買1送1：10/26~11/8期間點購珍煮丹、大苑子、Flash Coffee、怡客咖啡、YAYOI彌生軒等活動餐廳指定商品，可享買1送1優惠；優饗及雙享方案會員輸入優惠序號【彩虹驕傲】，單筆訂單滿299元可再享1次整筆訂單85折優惠，單筆最高折抵60元。Uber Eats App 新用戶於10/29~11/11，輸入優惠序號【美食同行】，可享2次美食外送3折優惠，單筆訂單金額須滿49元，單筆最高折抵150元。
- 彩虹驕傲專區商品65折起：10/26~11/1，Uber Eats 優市推出「彩虹驕傲專區」65折起，號召屈臣氏、大潤發、唐吉訶德、新光好好集、棉花田、傳統市場等商家合作夥伴響應推出「彩虹驕傲專區」商品8折起。Uber Eats App 用戶輸入優惠序號【生鮮無限】，於指定商家購買生鮮雜貨，可享2次9折優惠，單筆訂單金額須滿699元，單筆最高折抵150元。