扎根產學鏈結！蔡總統為台科大產創學院揭牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文致詞時表示，台科大是技職體系第一所高等教育學府，具有深厚研究基礎，致力於國際化發展，秉持與一般大學差異化特色，長期擔任推動高科技產業發展的重要角色，發揮大學影響力；非常高興看到擁有優質技術及豐富產學合作資源的台科大，積極響應國家政策，設立「產學創新學院」，必定能為我國創新研發注入新生命。
台科大校長顏家鈺指出，台科大已經有與產業深度鏈結的優良傳統，以及高度國際化的師生團隊，透過產學創新學院的產官學合作平台，更能深化研發核心技術及培養優質人力，藉由結合內外資源，為學生開拓更寬廣的研發進路，為台灣科技人才培育開展創新格局，打造國際級高等教育的新典範。
台科大產學創新學院長李三良表示，台科大依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，設立產學創新學院，包括研揚集團 （研揚科技、醫揚科技、慧友電子）、鈊象電子、台達電子、正崴精密、上銀集團 （上銀科技、大銀微系統）、撼訊科技、融程電訊、英業達、達佛羅、利凌企業及群聯電子等企業，支持台科大每年規模逾億元合作，透過參與產學創新學院，共同推動人工智慧、智慧製造及能源永續等國家重點領域產業發展。
在教育部的支持、國發基金資金挹注下，台科大產學創新學院設立智慧製造科技研究所、人工智慧跨域科技研究所以及能源永續科技研究所，111 學年已有91位碩士生及13位博士生入學。
李三良表示，為培養國際視野，學院將積極創造英文授課環境，鼓勵研究生參與國際交流與研究，並吸引優秀外籍生來台就讀，也將增聘相關領域的專業教師，添購研發應用儀器設備， 並強化學校、學院與企業間三方合作之研發及教學資源產學創新學院學生更可選擇參與產學合作案，獲取研究獎助金。
台科大指出，將研究學院取名為「產學創新學院」，期望建立學術與產業間系統性對話及協力機制，共同投入前瞻應用研究，透過合作強化我國競爭力，讓學術研究及產業蓬勃發展。