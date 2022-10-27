內外痔忍半年用偏方反惡化！女性痔瘡成「難言之隱」

我是廣告 請繼續往下閱讀
痔瘡，又稱痔墊，指位於肛門肌肉附近的血管組織腫脹或發炎，內痔通常無痛，但在排便時會產生鮮紅色的便血。外痔則通常會造成肛門周圍疼痛或腫脹，恐會造成血栓，便會引發「坐立難安」的強烈疼痛。醫學上目前沒有確切的病因來解釋痔瘡的產生，推測長期便秘、久站久坐，讓肛門壓力提高而導致，尤其懷孕女性，因子宮撐大、骨盆血流快速增加，而且腸道蠕動變慢、排便困難，比一般人更容易引發痔瘡困擾疾病。
針對女性肛門疾病，台南馨汝診所林劭潔醫師說：「曾有一位女性患者長期有內外痔問題，但因害怕治療疼痛，在家嘗試各種草藥、熏洗偏方不但沒效，反而越來越不適，直到嚴重血便問題才來就醫，一問發現竟然忍了超過半年」。林醫師接著補充，傳統治療傷口較深恢復期較長，但現在科技日新月異，有更先進無痛治療方式可以選擇，呼籲大家有「難言之隱」，還是要及早尋求專業協助。
小痔不除，恐成大病，林劭潔醫師提醒，若想預防痔瘡，平常可少坐多動、蹲馬桶時間不宜過長，多吃高纖蔬果、多喝水改善便秘，少吃刺激辛辣的食物，如果長時間久坐，可用定時溫水坐浴，達到減輕放鬆肛門的壓力，若肛門脹痛問題已有時日，千萬不要誤信偏方，建議盡快就醫。
林劭潔 醫師
學經歷
國立成功大學醫學系畢 成大醫院一般外科總醫師 衛福部台南醫院一般外科主治醫師 成大醫院一般外科/大腸直腸外科主治醫師暨臨床助理教授 馨汝診所副院長
專長
外科專科醫師 乳房外科專科醫師 大腸直腸外科專科醫師
原文出處：
延伸閱讀
減肥聖品「紅、白色火龍果」功效大不同！ 醫師提醒：2類人不適合吃
洗腎一半遇地震不慌張！ 醫示災難自救小撇步：應急4原則、救難包必備