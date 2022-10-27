內外痔忍半年用偏方反惡化！女性痔瘡成「難言之隱」

內外痔忍半年用偏方反惡化！女性痔瘡成「難言之隱」
內外痔忍半年用偏方反惡化！女性痔瘡成「難言之隱」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-27 14:00:43




我是廣告 請繼續往下閱讀
痔瘡是現代人的文明病，女性尤其是孕婦族群，因子宮膨大、腹壓增加，造成直腸肛門壓力上升，更容易好發痔瘡，但又因為病徵位置私密，多數的女性深受其擾卻不願就醫，常會等到症狀非常嚴重出血、腫脹疼痛時才求助，反而讓它變得更為嚴重，甚至必須得挨刀除痔。




痔瘡，又稱痔墊，指位於肛門肌肉附近的血管組織腫脹或發炎，內痔通常無痛，但在排便時會產生鮮紅色的便血。外痔則通常會造成肛門周圍疼痛或腫脹，恐會造成血栓，便會引發「坐立難安」的強烈疼痛。醫學上目前沒有確切的病因來解釋痔瘡的產生，推測長期便秘、久站久坐，讓肛門壓力提高而導致，尤其懷孕女性，因子宮撐大、骨盆血流快速增加，而且腸道蠕動變慢、排便困難，比一般人更容易引發痔瘡困擾疾病。




針對女性肛門疾病，台南馨汝診所林劭潔醫師說：「曾有一位女性患者長期有內外痔問題，但因害怕治療疼痛，在家嘗試各種草藥、熏洗偏方不但沒效，反而越來越不適，直到嚴重血便問題才來就醫，一問發現竟然忍了超過半年」。林醫師接著補充，傳統治療傷口較深恢復期較長，但現在科技日新月異，有更先進無痛治療方式可以選擇，呼籲大家有「難言之隱」，還是要及早尋求專業協助。




小痔不除，恐成大病，林劭潔醫師提醒，若想預防痔瘡，平常可少坐多動、蹲馬桶時間不宜過長，多吃高纖蔬果、多喝水改善便秘，少吃刺激辛辣的食物，如果長時間久坐，可用定時溫水坐浴，達到減輕放鬆肛門的壓力，若肛門脹痛問題已有時日，千萬不要誤信偏方，建議盡快就醫。










林劭潔　醫師






學經歷

國立成功大學醫學系畢 成大醫院一般外科總醫師 衛福部台南醫院一般外科主治醫師 成大醫院一般外科/大腸直腸外科主治醫師暨臨床助理教授 馨汝診所副院長




專長

外科專科醫師 乳房外科專科醫師 大腸直腸外科專科醫師
原文出處：

延伸閱讀
減肥聖品「紅、白色火龍果」功效大不同！　醫師提醒：2類人不適合吃
洗腎一半遇地震不慌張！　醫示災難自救小撇步：應急4原則、救難包必備

白內障「霧」了生活？ 正確選擇人工水晶體 老花、散光一次解決

紅茶養生醫曝「1條件1迷思」　做錯就破功

原來南瓜可護心、抗氧，還分很多品種！可依據口感做出不同料理

番茄和香料竟能抗過敏？營養師揭6️食材：擺脫連環噴嚏

我是廣告 請繼續往下閱讀