白內障「霧」了生活？ 正確選擇人工水晶體 老花、散光一次解決

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依據個人用眼需求挑選合適晶體很重要
秀傳紀念醫院林浤裕副院長表示，臨床上建議患者挑選人工水晶體時，可以在經濟狀況能負擔的情況下，依工作性質、休閒活動來思考自己的用眼需求。舉例來說，焦點型人工水晶體雖帶給患者特定視距清晰視力，但隨著白內障患者年輕化以及手機的普及，患者的視距需求越來越廣泛，即使多焦點人工水晶體提供近、中、遠距的清晰視力，但各焦點間的區段會有模糊的狀況。加上低光源環境會有眩光的問題，若是有夜間用眼需求者就建議與主治醫師討論其他較為適合的人工水晶體。
全焦段人工水晶體視距範圍廣 連續視力提高視覺品質
他補充，人體眼睛構造中有睫狀肌，能夠依據不同視距調節水晶體以達到對焦的功能。為了補足不同視距間的模糊視力，全焦段人工水晶體模擬睫狀肌的功能，在多焦點人工水晶體的基礎上做延伸焦段，最近視距可達33~40公分，維持中、遠距離的良好視力，且如變焦鏡頭，提供清晰的連續視力，讓患者在不同視距的焦點間看得更清楚，低光源環境下也不會有眩光困擾，大幅提升安全性，最近視距的特點也矯正了老花問題，術後無須再配戴老花眼鏡，生活更便利。
白內障患者合併散光 醫：更換晶體一次搞定
林浤裕副院長說到，約有半數國人有散光問題，散光會使患者視覺有疊影與光暈的狀況，影響生活品質及用路安全，因此，挑選人工水晶體時除了視距的考量外，散光矯正也很重要，如果白內障患者合併75度以上的散光，一般都會建議選擇有散光矯正功能的人工水晶體，將白內障及散光問題一次解決，且新一代散光矯正技術讓水晶體在囊袋中更穩固，提升術後穩定度。
頻繁使用手機 中年司機運將早發性白內障上身
過度使用手機可能加速水晶體混濁、硬化的速度，使得越來越多人患有早發性白內障。林副院長分享，門診中就有一名47歲、千度近視合併200度散光的公車司機診斷為早發性白內障患者，由於白內障使他的度數增加到2000度，不但影響行車安全，連乘客投了多少錢也看不清楚。與醫師詳細討論後決定置換新一代全焦段散光矯正人工水晶體，術後近視度數在50度以下，不用再戴眼鏡，也解決了散光問題，能夠安全地載送乘客，享受美好的清晰人生。
（▲秀傳紀念醫院林浤裕副院長表示，挑選人工水晶體應以經濟負擔，工作性質、休閒活動思考用眼需求。隨著白內障年輕化及手機普及，視距需求越來越廣泛，加上低光源環境會有眩光問題，建議與主治醫師討論適合的人工水晶體。）
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