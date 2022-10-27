原來南瓜可護心、抗氧，還分很多品種！可依據口感做出不同料理

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南瓜種類
Christina指出，目前台灣常見的南瓜主要有中國南瓜（東洋南瓜）及印度南瓜（西洋南瓜），另外還有栗子南瓜、美國南瓜、黑子南瓜及墨西哥南瓜。
中國南瓜普遍為木瓜形狀，也被稱作金瓜，其果肉質地較粗，常見料理方式為拌炒，如金瓜米粉；印度南瓜的常見的品種之一為東昇南瓜，也是常被做成南瓜燈的傑克南瓜，實質產地在中南美洲及非洲，其果肉質地較細，適合做南瓜派、南瓜粥及濃湯；栗子南瓜是日本品種，特色為果皮呈深綠色，果肉質地軟綿，適合燉煮；美國南瓜形狀變化較多，常見的為長條形狀，可分成夏及冬南瓜，夏南瓜是未成熟時即採用來吃，多數可涼拌食用，另外還有觀賞用的南瓜較不建議食用，其果實較小，果肉質地粗。
南瓜的好處
食用南瓜的好處包括有：
1.富含胡蘿蔔素，可預防眼疾，保護眼睛；
2.含膳食纖維有助促進腸道蠕動，幫助改善便秘；
3.其高抗氧化力，有效提升免疫力；
4.有助維護心血管健康並預防中風。
本文經 臉書粉專《好食客》授權報導
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