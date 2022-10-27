原來南瓜可護心、抗氧，還分很多品種！可依據口感做出不同料理

原來南瓜可護心、抗氧，還分很多品種！可依據口感做出不同料理
原來南瓜可護心、抗氧，還分很多品種！可依據口感做出不同料理

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-27 14:00:43

萬聖節是外國人的鬼節，隨著崇洋風氣日盛，不少店面都開始擺出萬聖節的裝飾，最常見的便是南瓜燈擺設，但台灣市面上的南瓜有這麼多種，你知道要如何分辨嗎？除了當作擺設，南瓜究竟有什麼好處呢？

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營養師Christina楊婷貽在《好食課整理了幾種南瓜的種類以及吃南瓜的好處，讓民眾作為參考：

好食客 授權提供
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南瓜種類

Christina指出，目前台灣常見的南瓜主要有中國南瓜（東洋南瓜）及印度南瓜（西洋南瓜），另外還有栗子南瓜、美國南瓜、黑子南瓜及墨西哥南瓜。

中國南瓜普遍為木瓜形狀，也被稱作金瓜，其果肉質地較粗，常見料理方式為拌炒，如金瓜米粉；印度南瓜的常見的品種之一為東昇南瓜，也是常被做成南瓜燈的傑克南瓜，實質產地在中南美洲及非洲，其果肉質地較細，適合做南瓜派、南瓜粥及濃湯；栗子南瓜是日本品種，特色為果皮呈深綠色，果肉質地軟綿，適合燉煮；美國南瓜形狀變化較多，常見的為長條形狀，可分成夏及冬南瓜，夏南瓜是未成熟時即採用來吃，多數可涼拌食用，另外還有觀賞用的南瓜較不建議食用，其果實較小，果肉質地粗。　

南瓜的好處

食用南瓜的好處包括有：

1.富含胡蘿蔔素，可預防眼疾，保護眼睛；

2.含膳食纖維有助促進腸道蠕動，幫助改善便秘；

3.其高抗氧化力，有效提升免疫力；

4.有助維護心血管健康並預防中風。

 

本文經 臉書粉專《好食客》授權報導

 

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