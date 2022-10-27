番茄和香料竟能抗過敏？營養師揭6️食材：擺脫連環噴嚏

番茄和香料竟能抗過敏？營養師揭6️食材：擺脫連環噴嚏
番茄和香料竟能抗過敏？營養師揭6️食材：擺脫連環噴嚏

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-27 14:00:43

秋季是個浪漫的季節，但許多朋友一但氣候變冷就開始出現打噴嚏、眼睛癢、鼻子癢、流鼻水及鼻塞等症狀，營養師表示，這些症狀若持續超過3天，就表示過敏性鼻炎發作找上門了。

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營養師王證瑋在《營養小當家_阿罐營養師》發文分享，有朋友向他表示很困擾，因為早上叫醒他的不是鬧鐘，而是同寢室好友的連環噴嚏聲。到底要怎麼吃才能緩解這些過敏症狀呢？他表示，除了靠藥物改善症狀外，可以借助補充關鍵食物以控制發炎來幫助對抗過敏。

阿罐營養師 授權提供
阿罐營養師 授權提供
阿罐說明，發炎反應是一種自然過程，可幫助身體癒合並保護自己免受感染、疾病或受傷等有害事物的侵害；然而，過敏是身體免疫系統對身體的物質反應過度的結果。

對此，阿罐列出幾個秋季要多吃的食材，以幫助對抗季節性過敏、打敗”哈啾”逆襲：

1． 柑橘類水果

柑橘類水果如柚子、柳橙、檸檬等，含有豐富維生素C和柑橘類黃酮，可幫助身體抵抗發炎反應，也是一種天然的抗組胺藥，並有助於抵抗感染。

2.   番茄

除了維生素C，番茄也富含番茄紅素，也被稱為類胡蘿蔔素，除了使番茄呈現出鮮豔的紅色，其主要功效為降低嗜酸性粒細胞的過敏反應，並維持黏膜的健康。番茄紅素煮熟後更容易被人體吸收，所以選擇罐裝或煮熟的番茄能更有效獲得其營養。

3️.   高脂魚

根據研究發現，攝取優質脂肪酸尤其是 Omega-3，具有天然的抗炎作用，可以增強免疫系統、提升抗過敏能力，甚至可以改善哮喘。高脂魚包括鮭魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等。

4️益生菌

根據研究發現，健康的腸道微生物群有助於免疫平衡的發展。可在優格、康普茶、泡菜、乳酪中獲取益生菌。

5️洋蔥

洋蔥是槲皮素的極好來源，槲皮素是一種生物類黃酮，可作為抗組胺幫手，減少季節性過敏症狀，同時含有抗炎和抗氧化化合物。建議生吃洋蔥，因為烹飪過程會減少槲皮素的總量。

6️香料

薑黃和生薑都是治療多種健康狀況的天然藥物，薑含有抗氧化和抗炎的植物化學物質；而薑黃所含的活性成分薑黃素，是一種具有抗過敏特性的植物化學物質。

阿罐建議民眾，下次在購買食材時不妨多選擇以上食物，透過飲食補給降低過敏症狀，擺脫每日早上哈啾的窘境。

 

本文經 營養師王證瑋 臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》授權報導

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