番茄和香料竟能抗過敏？營養師揭6️食材：擺脫連環噴嚏

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阿罐說明，發炎反應是一種自然過程，可幫助身體癒合並保護自己免受感染、疾病或受傷等有害事物的侵害；然而，過敏是身體免疫系統對身體的物質反應過度的結果。
對此，阿罐列出幾個秋季要多吃的食材，以幫助對抗季節性過敏、打敗”哈啾”逆襲：
1． 柑橘類水果
柑橘類水果如柚子、柳橙、檸檬等，含有豐富維生素C和柑橘類黃酮，可幫助身體抵抗發炎反應，也是一種天然的抗組胺藥，並有助於抵抗感染。
2. 番茄
除了維生素C，番茄也富含番茄紅素，也被稱為類胡蘿蔔素，除了使番茄呈現出鮮豔的紅色，其主要功效為降低嗜酸性粒細胞的過敏反應，並維持黏膜的健康。番茄紅素煮熟後更容易被人體吸收，所以選擇罐裝或煮熟的番茄能更有效獲得其營養。
3️. 高脂魚
根據研究發現，攝取優質脂肪酸尤其是 Omega-3，具有天然的抗炎作用，可以增強免疫系統、提升抗過敏能力，甚至可以改善哮喘。高脂魚包括鮭魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等。
4️. 益生菌
根據研究發現，健康的腸道微生物群有助於免疫平衡的發展。可在優格、康普茶、泡菜、乳酪中獲取益生菌。
5️. 洋蔥
洋蔥是槲皮素的極好來源，槲皮素是一種生物類黃酮，可作為抗組胺幫手，減少季節性過敏症狀，同時含有抗炎和抗氧化化合物。建議生吃洋蔥，因為烹飪過程會減少槲皮素的總量。
6️. 香料
薑黃和生薑都是治療多種健康狀況的天然藥物，薑含有抗氧化和抗炎的植物化學物質；而薑黃所含的活性成分薑黃素，是一種具有抗過敏特性的植物化學物質。
阿罐建議民眾，下次在購買食材時不妨多選擇以上食物，透過飲食補給降低過敏症狀，擺脫每日早上哈啾的窘境。
本文經 營養師王證瑋 臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》授權報導
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