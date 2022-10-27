胡志強能、盧秀燕不能？蔡其昌嘆公園越改造越難玩

▲蔡其昌和公園裡的小朋友玩起猜拳遊戲。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.27）
▲蔡其昌和公園裡的小朋友玩起猜拳遊戲。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.27）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-27 14:24:16

全國各地掀起老舊公園改建風潮，台中市的公園卻被家長批評越改越不好玩！民進黨台中市長參選人蔡其昌，今到台中市家長票選「最想要改建公園」第一名的北屯兒童公園，承諾若能當選將設立「公園行動委員會」，讓台中市成為永續的遊戲城市。蔡其昌也批評，胡志強時代曾蓋出堪稱全台典範的鰲峰山運動公園，盧秀燕卻只顧把改造的數量當做宣傳政績，沒用心了解爸媽與孩子的需求。

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近年來台灣興起一股「追公園」的風潮，只要哪裡有新建的特色公園，便吸引爸媽帶孩子前往朝聖、在家長社團比較各地特色公園優劣。家有小小孩的蔡其昌說，自己也是追公園一族，曾帶孩子到新竹、屏東放電，可惜的是，這幾年台中不僅沒有令市民引以為傲的特色公園，還被家長形容成「遊戲場荒漠」。

▲在公園畫畫的幼兒告訴蔡其昌，他們想要一條很長很長的溜滑梯。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.27）
▲在公園畫畫的幼兒告訴蔡其昌，他們想要一條很長很長的溜滑梯。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.27）
蔡其昌今（27日）與台中遊戲場許願池團體、還我特色公園行動聯盟（特公盟）前往台中家長票選「最想要改建公園」第一名的北屯兒童公園，簽署「許孩子一個永續的遊戲城市」承諾書，家長們反映，曾建議將北屯兒童公園改造成旗艦型遊戲場、設計分齡遊具，但市府目前只規劃一半的經費。

許願池團體代表邱媽媽說，台中的兒童遊戲場被改得愈來愈幼齡，盪鞦韆低矮到只能供幼兒玩、原本讓家長詬病的罐頭溜滑梯等遊具，被換成搖搖馬和沙坑、更不利訓練兒童身體的肌耐力和平衡：有些遮蔭也不見了，改造後比改造前更難玩。

▲蔡其昌指出，全國各地先後蓋出讓家長與孩子眼睛一亮的特色公園，台中市的公園卻越改造越不好玩。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.27）
▲蔡其昌指出，全國各地先後蓋出讓家長與孩子眼睛一亮的特色公園，台中市的公園卻越改造越不好玩。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.27）
蔡其昌承諾，未來當選將推動老舊公園翻新計畫，將公園更新升級，並以整座城市為尺度來思考兒童遊戲，不僅將兒童遊戲空間放入公園、學校甚至街道，還要成立專責平台和專業團隊，並在設計前確實納入兒童參與，「許台中孩子一個永續的遊戲城市」，讓整座城市變成孩子們的遊樂園。

蔡其昌也批評台中市長盧秀燕，這幾年對於遊戲場的改善，只是為了增加公園改建的數字，忽略市民真正期盼與需求，與使用者期待有高度落差，親子族群深感無聊而失望，更別說提供低矮的洗手台、親子廁所等友善設施嚴重不足。

▲蔡其昌向公民團體承諾，當選後將成立專業團隊，推動老舊公園翻新計畫。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.27）
▲蔡其昌向公民團體承諾，當選後將成立專業團隊，推動老舊公園翻新計畫。（圖／記者顏幸如攝，2022.10.27）
蔡其昌說，胡志強時代曾規劃在清水區興建鰲峰山運動公園，除了聽取各界意見、了解親子需求，並透過他向中央爭取經費補助。10年前這座公園堪稱全國典範，但盧秀燕執政這些年的公園改造，沒有公民團體參與、沒有真正用心，爸爸媽媽為孩子權益發聲，沒有被執政者聽入耳。

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