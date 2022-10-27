胡志強能、盧秀燕不能？蔡其昌嘆公園越改造越難玩

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蔡其昌今（27日）與台中遊戲場許願池團體、還我特色公園行動聯盟（特公盟）前往台中家長票選「最想要改建公園」第一名的北屯兒童公園，簽署「許孩子一個永續的遊戲城市」承諾書，家長們反映，曾建議將北屯兒童公園改造成旗艦型遊戲場、設計分齡遊具，但市府目前只規劃一半的經費。
許願池團體代表邱媽媽說，台中的兒童遊戲場被改得愈來愈幼齡，盪鞦韆低矮到只能供幼兒玩、原本讓家長詬病的罐頭溜滑梯等遊具，被換成搖搖馬和沙坑、更不利訓練兒童身體的肌耐力和平衡：有些遮蔭也不見了，改造後比改造前更難玩。
蔡其昌承諾，未來當選將推動老舊公園翻新計畫，將公園更新升級，並以整座城市為尺度來思考兒童遊戲，不僅將兒童遊戲空間放入公園、學校甚至街道，還要成立專責平台和專業團隊，並在設計前確實納入兒童參與，「許台中孩子一個永續的遊戲城市」，讓整座城市變成孩子們的遊樂園。
蔡其昌也批評台中市長盧秀燕，這幾年對於遊戲場的改善，只是為了增加公園改建的數字，忽略市民真正期盼與需求，與使用者期待有高度落差，親子族群深感無聊而失望，更別說提供低矮的洗手台、親子廁所等友善設施嚴重不足。
蔡其昌說，胡志強時代曾規劃在清水區興建鰲峰山運動公園，除了聽取各界意見、了解親子需求，並透過他向中央爭取經費補助。10年前這座公園堪稱全國典範，但盧秀燕執政這些年的公園改造，沒有公民團體參與、沒有真正用心，爸爸媽媽為孩子權益發聲，沒有被執政者聽入耳。