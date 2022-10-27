摸到橄欖狀腫塊竟是高風險早期三陰性乳癌！手術前8後9追求不復發

▲ （圖／今健康）
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今健康

2022-10-27 15:30:00

今健康／陳宇恩

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預防COVID-19，也要關注乳房健康！43歲「小貝」自去年接種COVID-19疫苗後特別關注健康，沒想到半個月後意外在左側乳房摸到腫塊，就醫檢查發現2.2公分、橄欖大小的腫瘤，且癌細胞擴散至淋巴，確診為「高風險早期三陰性乳癌」。小貝起初感到挫折又恐懼，但認真積極的她很快地振作，聽從醫師建議，手術前先接受8次免疫藥物合併化療，手術時已查驗不出癌細胞，術後持續9次免疫輔助治療，以降低復發風險5。現在的她，即將從治療中畢業，邁向幸福的嶄新人生。

乳癌不只一種！認識「高風險早期三陰性乳癌」

台灣外科醫學會侯明鋒理事長表示，受到年紀老化、初經早或停經晚、肥胖和運動缺乏等因素影響，台灣乳癌發生率近32年成長逾4倍，根據國民健康署108年癌症登記資料，女性標準化發生率已上看813（單位；每十萬人口）每年約新增1萬5千名乳癌病友。而在所有乳癌類型中，三陰性乳癌占比約10-15％。

罹患三陰性乳癌，別過度害怕！侯明鋒理事長進一步說明，過去乳癌病友常將「三陰性乳癌」與「困難治療」畫上等號，然而，臨床發現有一群「高風險早期三陰性乳癌」病友，也就是指「腫瘤介於1-2公分且合併淋巴轉移」或「腫瘤大於2公分，無論淋巴是否轉移」，採取傳統化療後較容易復發，研究顯示約3成病友可能會在5年內復發，但隨著免疫治療問世和介入，術前予以前導性輔助治療8週期，術後繼續輔助治療9週期，有助減少復發風險。



免疫治療成助力！提升高風險早期三陰性乳癌治療目標

高雄市立大同醫院陳芳銘副院長說明，「病理完全緩解（pCR，即為手術檢體檢測不到癌細胞）」和「無事件存活期(EFS)」是評估高風險早期三陰性乳癌治療成果的2大關鍵指標！根據最新國際治療指引指出，高風險早期三陰性乳癌病友若在手術前以免疫治療藥物搭配化療，有機會提升「病理完全緩解率」超過6成，減少手術切除的範圍；手術後接續免疫藥物的輔助治療約半年，有助消滅手術後仍殘存的癌細胞，提升無事件存活期，同時降低近4成遠端惡化或復發風險，有機會追求更長的存活時間。



無論早期或晚期，近年三陰性乳癌治療皆已有明顯進步，再加上國內許多醫院都有專業的乳癌治療團隊，病友不要誤信坊間的錯誤資訊、自己嚇自己，相信專業，諮詢使用各項治療包括免疫治療的可能性，只要積極配合醫囑，都有機會追求更好的治療效果，迎向更精彩的人生。



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