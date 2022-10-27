糖友找不到可信資訊！？台灣模範糖友集合計畫安心控糖

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社團法人中華民國糖尿病衛教學會王治元理事長表示，診斷為糖尿病後，顧及的面向不只是控制糖化血色素(A1C)在7%以下，血壓(Blood pressure)小於130/80Hg及膽固醇(Cholesterol)小於100mg同時是影響糖尿病控制好壞的關鍵，然而目前「ABC三指標」同時達標的比例卻只有一成；未達其中一項指標可能面臨心肌梗塞、中風、視網膜病變、洗腎、截肢等併發症。
多數人認為血糖控制好就可以自行調整藥量、暫停用藥，或是認為吃藥傷腎、擔心會有低血糖等副作用，甚至對於量測血糖、良好的血糖數值感到困惑；在現今糖尿病資訊爆炸的時代，如何幫助每年新增約16萬名的糖友建立安全用藥的認知，並在協助每一位糖友制定個人化治療目標、規律回診用藥觀念的同時，落實血糖監測與做好併發症風險評估是必須持續投入的重點。
高血糖併發腎病變成長逾兩成！合併高血壓、高血脂恐致中風
中華民國糖尿病學會黃建寧理事長說明，血糖值不只是一個數字，許多糖友即使血糖高，卻誤以為沒有症狀就不用處理，但是高血糖對血管的傷害是無形的，隨著損傷的累積，將容易誘發各種大、小血管併發症。從糖尿病年鑑統計數據也觀察到，糖友併發視網膜病變、視力不良、失明比率逐漸增加，從2000年的3.6%上升到4.1%，而併發慢性腎臟疾病、慢性腎衰竭而接受透析治療或腎臟移植比率更是顯著增加，自2000年的9.2%翻倍成長到17.9%！
值得注意的還有，近年新確診糖友合併高血壓與高血脂的比例不斷上升，每兩位新糖友就有一人同時有高血壓，三種疾病之間相互加乘影響，也增加糖友發生中風等併發症的風險。黃建寧理事長提醒，穩定的血糖控制有助於降低大、小血管併發症的發生，醫師會綜合評估相關共病、年齡、高低血糖風險、生活型態去制定最合適的治療方案，建議糖友在規律用藥的基礎上，搭配飲食與運動等生活習慣的改變，才是成就穩定控糖方程式的不二法門。
降血糖選擇藥物多！規律用藥、定時回診才是關鍵
當糖友在血糖監測時發現血糖數值異常，未達血糖控制目標時，建議每個月回診追蹤，加上現在也有「糖尿病智慧好幫手」可以補足過往衛教的限制。中華民國醫師公會全國聯合會張必正秘書長表示，門診常發現同時合併有高血壓的糖友，家中都有一台血壓計，卻沒有血糖機，良好血糖控制的前提，必須是有規律的血糖監測，了解自己的血糖波動狀況，才能知道用藥對自身健康的幫助，也會更有動力。
控糖年資超過30年的張先生起初聽說藥物會傷肝、腎，以不想吃「毒藥」為由拒絕用藥治療，但血糖卻始終未見改善。所幸，在醫療團隊持續勸說鼓勵之下，才了解規律用藥、飲食等生活型態改變的重要性，糖化血色素長期穩定控制在7%以下，好在及早接受正規治療，到現在沒有產生任何併發症，他笑說「連我的主治醫師都說，我的肝腎功能甚至比他還要好。」
糖尿病治療遠比糖友想像的更加便利！王治元理事長提醒，現階段糖尿病藥物多以一天一顆的長效或是複方劑型為主流，也有不易造成低血糖或是肝腎負擔的降血糖藥物，重要的是正規的降血糖藥物有經過大型臨床試驗證實療效與安全性，相較於來路不明的保健食品或偏方而言，有更多科學證據的去提供有保障的治療，呼籲糖友具備正確的用藥觀念，主動與主治醫師討論適合個人的治療方案，若是對於藥物有疑慮，應先諮詢主治醫師，不應自行減藥、停藥。
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